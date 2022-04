Technologické vychytávky dneška jsou sice v mnoha ohledech skvělé, usnadní práci ve všech směrech, ale bohužel, je tu i stinná stránka. Na lidstvo má pohodlná digitální doba negativní dopad. Zvláště pak při seznamování.

Navazování kontaktů nepomohla ani světová pandemie kolem onemocnění koronavirem. Více než kdy dříve se tak samotou trpící jedinci uchýlili k internetovým seznamkám.

Neodsuzujte seznamování skrze internet. Když víte, jak na to, můžete najít toho pravého.

Na prvním dojmu záleží

Je důležité si uvědomit, že prvním dojem neznamená pouze povrchní záležitost, kdy se hodnotí pouze vizuální stránka, to, jak vypadáme. Samozřejmě záleží na dalších, mnohem podstatnějších aspektech než jsou pronikající modré oči, plné rty, mužně řezanou čelist. Přesto určitě nepodceňujte vlastní prezentaci, ať už jde o běžný či virtuální život.

První dojem je rozhodující právě na internetových seznamkách, kde lidé vybírají partnery v první řadě dle fotky. Dbejte tedy na vhodný výběr vašich fotografií. Samozřejmě záleží, koho na seznamce hledáte. Jestli jen případné povyražení nebo potencionálního otce svých dětí.

Na internetových seznamkách jsou fotografie alfa omegou dalšího seznamovacího procesu.

Obecně by snímky neměly být až příliš upravené přes nespočet filtrů. Vyzývavost je někdy fajn, ale opatrně s ní. Až moc odhalené kůže, výrazné líčení, špulící rty a další lascivní gesta vám příliš služby neudělají.

„Informace, jež na profil daný člověk dá, stejně jako výběr profilové fotky může klient konzultovat s odborníky, které kvalitní seznamky mají k dispozici. Poté je určitě dobré informace o sobě aktualizovat,“ doporučuje Kristýna Mertlová ze seznamovací agentury Date2K a portálu TvojeLáska.

V praxi to podle ní znamená, že si člověk čas od času na profilu změní či nahraje nové fotografie a vylaďuje profil k dokonalosti. Odborníci na seznamování upozorňují, že právě to je základem úspěchu. Klient by měl na profil chodit, přidávat aktuální informace, odepisovat slušně a mile i na odmítnutí.

Určitě nebuďte až příliš ostrá na ty, co se vám nelíbí. Nikdy nevíte, jaká zlomená duše sedí na druhé straně.

Nebuďte nudná a zapomeňte na stereotypy

Že by se měl muž dvořit dámě je sice krásná konzervativní myšlenka, ale popravdě, štěstí musíte jít naproti. Nesedět jen s rukama v klíně, čekat na pompézní příjezd prince na bílém koni.

„Podle našich zkušeností určitě doporučuji nebát se aktivně oslovovat protějšky, nebo alespoň využívat možnosti dát „like“ nebo zájem, aby si druhý uživatel mohl vašeho profilu všimnout a případně se ozvat zpět. Také našim klientům radíme psát unikátní zprávy, protože na seznamkách často dochází ke kopírování jednotného textu na všech profilech, a to určitě není cesta k tomu, najít si vážný vztah,“ vysvětluje vztahová koučka Iveta Piskáčková.

Jen málokterá láska dnešní doby začíná příběhem: „Potkali jsme se v knihovně...“

Snažte se zaujmout, ať už humorem, inteligencí, zájmy. Na druhou stranu pozor na přílišné tlačení na pilu. Určitě nechcete protistranu odehnat povýšenou chytrostí.

Zmínit je potřeba i lascivní komunikaci s jiskrou erotiky, ke které dochází, když si s člověkem na druhé straně „sednete“. Opatrná a prozíravá buďte tehdy, kdy dojde k žádostem o intimní snímky, video nahrávky. Jeden nikdy neví, co se skrývá za tím skoro dokonalým Mirkem, Pavlem, Petrem...

Ženatí proutníci, podvodníci, zhrzení jedinci, ale i kvalitní muži, internetová seznamka nabízí širokou škálu pánů tvorstva.

Neházejte flintu do žita

Podle odborníků některé seznamovací aplikace mohou mít špatný dopad na psychiku lidí. Mnoho z nich totiž vnímá seznamku nebo seznamovací aplikaci jako poslední možnost pro seznámení, a pokud nejsou úspěšní ani tam, tak to může mít opravdu fatální vliv na jejich sebevědomí a následně i celkovou psychickou pohodou.

„Z našich zkušeností víme, že na jedno úspěšné rande je potřeba oslovit více než 100 profilů, u žen se jedná zhruba o 60 profilů. Proto je určitě na místě to brát jako investici do sebe, kdy se například o sobě mohu dozvědět nové věci. Pokud tolik času nemáte, je lepší oslovit právě seznamovací agentury, která tyto kroky udělá za vás a šetří tím i váš čas,“popisuje Jakub Mertl, spolumajitel seznamovací agentury.

Dejte si pozor na ty, co mají na svém profilu jen umělecké snímky, prezentují se jen jednou fotografií. To nevěstí nic dobrého.

Slovo dalo slovo, čeká vás romantická schůzka, od které si slibujete hodně. Počítejte však s tím, že rande nemusí dopadnout dle růžového scénáře.

„Samozřejmě, že je naprosto běžné, že než najdete někoho, s kým přeskočí pomyslná jiskra, tak to chvíli času zabere. Proto všem našim klientům vždy doporučujeme, aby neměli přehnaná očekávání hned od první schůzky, a poté nebyli zbytečně zklamaní,“ vyzdvihuje Mertlová a dodává, že podle jejích zkušeností čeká láska na každého, jen je tomu třeba někdy věnovat více snahy.

I když vám již není naivních dvacet, přesto dodržujte pravidla bezpečného randění! Setkávejte se na veřejných místech, pojistěte se kamarádkou, která bude vědět vše důležité, nezmiňujte soukromé náležitosti jako je adresa bydliště atd.

Že první rande neskončilo dle vašich představ? Nevadí! Zkoušejte to dále.

Riziko závislosti

Takové zprvu nevinné brouzdání na internetové seznamce může poměrně rychle sklouznout do závislosti. Že se pro vás stala honba za partnerem pomyslnou posedlostí poznáte snadno.

Jasným signálem je to, když člověk není schopen odložit mobil a stále kontroluje takzvané matche nebo zprávy, což mu narušuje jeho osobní nebo pracovní život.

U závislosti na seznamkách se objevuje také sebehodnocení jako odraz úspěchu nebo neúspěchu na seznamce. V praxi to funguje tak, že dotyčný hodnotí den jako úspěšný podle toho, jestli mu napsal ten skvělý protějšek na seznamce, nebo ne, tak je potřeba to začít řešit. Stejně tak, kdy člověka extrémně rozhodí odmítnutí, až neurotické čekání na zprávu od toho, s kým v poslední době navázal kontakt.