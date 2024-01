Minerální pleťové masky musíte vyzkoušet. Pomohu při akné i ekzému

Drobné částečky obsažené v bahně působí jako lehký peeling, pročišťují póry a uvolňují z nich usazené nečistoty i kožní maz. Zlepšují prokrvení pokožky, podporují její celkovou regeneraci, dodají jí optimální výživu, vytvářejí perfektní rovnováhu tuku a vody a pleť po jejich aplikaci zůstává vláčná a hladká.

Osvěžující bahno

Bahno z Mrtvého moře je bohatou směsicí prvků, minerálů a organických látek, která zlepšuje přirozené funkce pokožky, uvolňuje svalové napětí a celkově zklidňuje organismus. Jeho konzistence je podobná mokré hlíně a je cítit stejně jako říční usazenina.

Hodí se jako pleťová maska, ale i k péči o celé tělo, oživuje vlasové kořínky a potlačuje tvorbu lupů. Zvyšuje pružnost pokožky, vyhlazuje vrásky a zpomaluje proces stárnutí. Má stahující a osvěžující účinky, zlepšuje texturu pleti.

Příprava masky je zcela prostá, stačí sušené bahno smíchat s vodou. Můžete si ale koupit i hotovou bahenní masku. Cca po 30 minutách působení ji smyjte teplou vodou. Dopřejte si ji každý třetí den a budete mít pleť bez jediné chybičky.

Zklidňující bílá hlinka

Přírodní hlinky jsou velmi populárním základem pro obličejové masky. Bílá hlinka, které se také říká kaolinová, důkladně vyčistí pleť. Pomáhá redukovat tvorbu kožního mazu a vytahuje nečistoty zanesené hluboko v pórech, zamezuje tvorbě tzv. „černých teček“. Má dobré hojivé účinky, je vhodná pro všechny typy pleti včetně citlivé, výborné je její spojení s kozím mlékem. Hodí se i pro ty, kdo mají problémy s akné.

Smíchejte lžíci hlinky se lžičkou pasterizovaného kozího mléka. Masku naneste na umytý obličej, před aplikací si ještě udělejte peeling, který otevře póry. Nechte ji na tváři zcela zaschnout a omyjte vodou. Můžete si ji také nechat působit přes noc.

Bahenní kúra

Nemusíte jezdit do lázní ani chodit do drahých salonů, kúru si vychutnejte v klidu doma. Stačí si pořídit termální bahno v lékárně nebo na internetu. Co takový bahenní zábal dovede? Brání rohovatění kůže, zlepšuje krevní oběh, zmírňuje bolesti kloubů i svalů, uleví od pocitu ztuhlosti celého těla. Hodí se k nahřívacím obkladům a zábalům v oblasti zad, končetin i krku. Má antibakteriální účinky, vyhlazuje a projasňuje pleť, pigmentové skvrny po jeho pravidelném použití postupně blednou až mizí.

Bahno ohřejte ve vodní lázni, a když dosáhne teploty 40 °C, naneste ho na tělo. Pak se důkladně obalte fólií, ručníkem a nejlépe i elektricky vyhřívanou dekou. Ležte a relaxujte asi 30 až 45 minut. Nakonec se pečlivě osprchujte a tělo ošetřete obvyklým způsobem.

Hřejivá rašelina

Pokud vaší pleti chybí lesk a je málo prokrvená, vyzkoušejte hřejivou rašelinovou masku. Přírodní rašelinu v sáčku můžete koupit v lékárně nebo v obchodě s bylinkami. K dostání jsou ale i ty hotové. Jejich použití je vhodné pro normální, mastnou i smíšenou pleť. Neměly by je však volit osoby, které mají problémy s akné nebo s praskáním cévek.

Připravenou hmotu ohřejte ve vodní lázni a naneste ji na umytý obličej. Masku nechte působit do úplného vystydnutí. Pleť navíc můžete zahřívat speciální lampou, zvýšíte tím účinnost péče. Tato maska krásně vyhlazuje i zvlhčuje pleť a odstraňuje z ní toxiny. Kromě toho vyživuje pokožku, protože jí dodává hořčík a vápník.