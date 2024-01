Čištění, peeling i ochrana. Dejte si letos základní kosmetická předsevzetí

Dáváte si předsevzetí, ale nikdy u nich nevydržíte. Nebojte se, my vás nechceme tlačit do běhání pro zdraví, do španělštiny a ani do hubnutí. To je na vašem rozhodnutí, na vaší vůli a na vašich potřebách. To, co vám chceme nabídnout, je ale zásadní pro vaši zdravou a krásnou pleť – a to potřebujeme každá.

Každý den budu používat pleťovou vodu

Často se k ní chováme macešsky a stojí zapomenutá kdesi v zadním rohu koupelnové skříňky. Přitom by pleťová voda měla být dennodenním pomocníkem při očistě obličeje. Odstraňuje zbytky líčidel, usazených nečistot, stabilizuje pH pokožky a zjemňuje póry.

Budu vědomě uvolňovat obličej

Ach jo, ty mimické vrásky… Jsou důsledkem častého mračení a vraštění čela, grimas a soustředěných upřených pohledů. Jejich linie jsou viditelné už od začátku třicítky, ale nejvíc zřetelná je tzv. mračivka. Aby se předešlo jejímu vzniku, je třeba se ve stresových nebo rozčilujících situacích vnitřně zastavit a zcela vědomě uvolnit obličej.