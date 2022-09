Pleťové masky nabízejí pokožce vzpruhu. Zjistěte, která je pro vás ta pravá

Stojí mnohdy pár drobných a jejich aplikace zabere jen několik minut, i přesto se pleťovým maskám nedostává popularity, kterou si zaslouží. Na rozdíl od krémů mají totiž koncentrovanější složení, a tak působí rychle a více do hloubky pleti.

Jsou tak ideálním pomocníkem, když vaše pleť potřebuje rychle dodat výživu, vyhladit, prozářit, vyčistit, detoxikovat, ale i hydratovat. Zkrátka, pleťová maska ve správnou chvíli pomůže s tím, co pleť zrovna trápí, proto není na škodu mít jich doma více.

Chcete mít hezky vypadající pokožku a zpomalit proces stárnutí? Pak se bez pravidelné aplikace pleťových masek neobejdete.

Aby byl účinek maximální

Masky fungují nejlépe, pokud se používají pravidelně, a to minimálně jednou týdně (doporučuje se však i dvakrát až třikrát do týdne). Před nanesením pleť dokonale odličte a vyčistěte. Bez toho to nejde! Jedině tak se účinné látky dostanou tam, kam mají.

Na škodu nebude ani provést před aplikací masky masáž pomocí jemného peelingu. Tím zbavíte pokožku všeho nepotřebného, takže následně může získat maximum živin z pleťové masky.

Tip odbornice: „Účinnost masek se zvyšuje, pokud je nanesete po sprchování či po koupeli. Teplá voda a pára otevírají póry, a tak se účinné látky do kůže lépe vstřebají. Pokud chcete, aby maska působila jako zázračný elixír se super účinkem, přiložte na obličej s maskou teplý obklad v podobě nahřátého vlhkého ručníku,“ doporučuje Hana Modrá, kosmetická poradkyně Nivea.

Rozmazlujte se. Dopřejte si chvilku odpočinku v teplé lázni, kdy navíc uděláte dobře i své pokožce pomocí pleťové masky.

Běžně se maska nanáší na tvář, některé i na krk a dekolt. U aplikace masky by měla být výjimkou citlivá místa. Maska nepatří na jemné partie okolo očí a úst, na to je dobré vždy pamatovat.

Co takhle vyzkoušet personalizovanou péči? Nevíte, co to znamená? „Každá část našeho obličeje vyžaduje specifickou péči, proto je dobré sledovat, co v dané situaci konkrétní místo potřebuje. Dělají se vám na nose černé tečky, ale jinde pupínky nepozorujete? Není tedy na místě používat speciální čistící masku na celý obličej, stačí ji nanést pouze na postižená místa,“ vysvětluje Zuzana Gavendová, odborná kosmetická poradkyně Amway.

Rada: Pleťovou masku lze roztírat postaru prsty, nicméně z hygienického hlediska je lepší volbou speciální kosmetický štětec určený na pleťové masky. Vyhnete se tak roznášení bakterií po obličeji.

Citlivým místům se při aplikaci masky vyhněte. Můžete jim však dodat živiny například pomocí studené salátové okurky. Tím náchylným partiím neublížíte, bude tomu přesně naopak.

Jakou masku si vybrat?

Krémové masky se hodí pro sušší typy pleti, oceníte je i při citlivé a dehydrované pokožce, ale také jako anti‐age péči. Zvláště pro tento typ pleťových masek pak platí, že je v bohaté vrstvě nestačí nanést jen na obličej, ale aplikovat byste je měla i na krk a dekolt.

Slupovací masky jsou velmi oblíbené, přesto u nich buďte obezřetná, nenanášejte je moc často, zvláště tehdy, když máte pleť zralejší. Sice vytáhnou nečistoty, ale během slupování masky může dojít k poškození pokožky.

Plátýnkové masky patří k praktickým pomocníkům. Jsou skladné, můžete je mít kdykoliv s sebou a použít, když potřebujete. Nabízejí poměrně rychlou vzpruhu, takže je oceníte i před důležitou událostí, večírkem, třídním srazem nebo svatbou.

Plátýnkové masky jsou velmi příjemné.

Čistící a detoxikační masky nejsou výsadou jenom mastné a problematické pleti, ale čas od času potřebuje vyčistit každá pleť, aby byla krásná, zářivá a hladká. Pleť hloubkově vyčistí, stahují póry a současně obnovují jemnou strukturu pleti. U těchto masek by měly být opatrné ženy s citlivou pletí.

Noční masky ocení především ženy, které stále nemají čas. Hit kosmetického světa totiž pečuje o pleť během spánku. Což má kromě ušetřených minut také tu výhodu, že pokožka přes noc nejvíce regeneruje, takže se jí dostane opravdu maximální vzpruhy.

Jílové masky se nabízejí ve formě sypkého prášku. Prášek z jílu je právem nazýván elixírem mládí, protože při pravidelném užívání viditelně zpomaluje proces stárnutí, zpevňuje pokožku a zmenšuje otoky pod očima. Pleť hloubkově čistí, odstraňuje černé tečky a uzavírá póry. Pomáhá redukovat celulitidu a ošetřuje strie, proto je oblíbený v těhotenství. Dále se stará o naše vlasy, redukuje přebytečný maz, odstraňuje lupy a zpevňuje strukturu vlasu. Je tedy ideální volbou pro komplexní krásu.