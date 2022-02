Lidský vlas, který je podobně jako peří či nehty formou bílkoviny keratinu, bývá silný v podstatě jako železné vlákno, ale v momentě, kdy se poškodí, to s ním končí špatně. Třepí se, láme, cuchá, ztrácí lesk a poddajnost.

Chemikálie, sluneční záření, chlor – to vše za zničenými vlasy stojí, ale můžete v tom mít tak trochu prsty i vy. Říká se tomu špatné zacházení, pod které spadá i uléhání do postele s vlhkou hlavou nebo čepice, která vám kštici, hlavně zezadu na krku, promění v dredy. Hm, poznáváte se? Přesto není třeba zoufat, stačí si jen udělat chvilku pro vlasovou regeneraci a naordinovat si tu správnou proceduru!

Proti vypadávání vlasů zkuste řeřichové tonikum. Hrst listů a květů řeřichy nechte zhruba dva týdny řádně vylouhovat v půllitrové lahvi 60% alkoholu. Posléze přes plátýnko sceďte a tonikum každý den vmasírujte do pokožky hlavy. Jestli chcete rovnou podpořit růst nových vlasů, pořiďte si kosmetické výrobky s obsahem rozmarýnu nebo si vytvořte z rozmarýnového esenciálního oleje a vody masážní přípravek.

Mastné vlasy se musí častěji mýt, co ale počít, když to nestihnete? Buď budete celý den v čepici, nebo použijete suchý šampon. Pokud jej zrovna nemáte, zachrání vás transparentní pudr. Naneste jej kolem pěšinky a obličeje, nasákne mastnotu a vlasy budou k světu.

Lupy ve vlasech jsou nepříjemné a neestetické, aby už hlava tolik nesvědila a netvořily se další, doporučuje se připravit si kopřivové tonikum. Dvě hrsti sušených kopřiv naložte na tři dny do půllitrové lahve se 40% alkoholem, sceďte a co nejčastěji vtírejte do pokožky hlavy. Na suchou a svědivou vlasovou pokožku je dobrá i levandulová voda, která tiší a zklidňuje.

Elektrizující vlasy řeší asi každý, kdo si obléká svetr nebo zrovna odloží čepici. Chce to přípravky s označením anti-frizz, ty už vlasy zkrotí.

Přešamponované vlasy? Ano, i to se může stát. Znáte ono: „čím víc pěny, tím víc šampon čistí“? Není tomu tak, některé šetrné šampony se záměrně vyrábějí s menším množstvím saponátu a pění jen minimálně, ale fungují. Současně platí, že příliš velké množství saponátu, tedy pěny, zbavuje vlasy přirozeného mazu. Pokud je záměrně nechcete vysušovat, pěňte s rozumem.

Zplihlé vlasy nejsou v momentě, kdy odložíte čepici, ničím neobvyklým. Může to být ale dáno i stylingovými přípravky. Vlasy pod jejich tíhou těžknou. Když je ještě k hlavě připlácnete čepicí, nemají šanci vstát. Zkuste používat minimum tužidel, vosků a gelů, výživu dopřávejte hlavně konečkům, které zpod čepice vykukují, a jsou tak vystavovány sněhu a dešti.

Uděláte si extra pevný účes jako baletka, ale po dni s gumičkou cítíte, že vás vlasy bolí. Ano, pokožka hlavy může být vinou stažených vlasů namožená, rozhodně jí dopřejte masáž.

Kštici bez lesku zachrání u světlých vlasů heřmánek a u tmavých pomerančový květ. Vaše koruna krásy přestane být matná, když si připravíte výluh, kterým vlasy opláchnete. Na jeden a půl litru vody budete potřebovat polévkovou lžíci rostlinek. Pro oplach se hodí také citronová voda nebo pivo.