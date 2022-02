V třeskutých mrazech je čepice nutností. Jenže při jejím nošení dochází k nadměrnému pocení vlasové pokožky a vlněné šály a svetry zase vlasy elektrizují a lámou. Jak tedy dosáhnout zdravých, pevných a zářivých vlasů i v zimních měsících?

„V zimě bychom se měli soustředit zejména na hydratační a pečující vlasové přípravky, které vlasům dodají potřebné živiny. Zároveň vlasy doporučuji umývat méně často než v létě, maximálně 2x týdně. Osvědčeným trikem je oplachování chladnější vodou. Teplá voda totiž z vlasů kromě nečistot odvádí také jejich přirozenou vlhkost, což ve finále může vést k lámání a nadměrnému vysoušení vlasů,“ vysvětluje kosmetická expertka a poradkyně Zuzana Gavendová ze společnosti Amway Česká republika a Slovensko.

Do zimní vlasové péče je dobré zařadit speciální masky či vlasová séra, která rychle dodají vašim kadeřím to, co potřebují. Vyzkoušet můžete například olejové sérum na vlasy Satinique od Amway, obohacené o avokádový a arganový olej a olej ze semínek ořechů kukui. Vaše vlasy hloubkově hydratuje, zvlhčí a dodá jim chybějící lesk.

Protože se v zimě neustále oblékáme a svlékáme ze svetrů, huňatých kabátů a objemných vlněných šál, na hlavu nasazujeme čepici častěji, než jsme zvyklí, naše vlasy jsou nepoddajné, velmi často elektrizují, nedrží tvar a zkrátka si dělají, co se jim zachce. Je proto velmi důležité používat péči, která vlasy zjemňuje, a nezapomínat ani na pokožku hlavy, která je pro růst zdravých vlasů zásadní.

„Klíčové je sledovat složení a zaměřit se na hydrataci a její udržení ve vlasech. Dalšími přidanými hodnotami jsou vitaminy a suroviny podporující jejich hloubkovou výživu a regeneraci,“ doporučuje Zuzana Gavendová.

Ideálními ingrediencemi jsou oleje z různých druhů ořechů, avokádové a arganové oleje nebo například vitamin B5. Skvělým složením se může pochlubit dvojice Satinique od Amway – vyhlazující šampon a kondicionér s hydratačním účinkem. Díky svému složení pomáhají udržet vlasy i v zimě dostatečně hydratované, pružné a lesklé.