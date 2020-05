Pečlivé odličování, čištění, krémy na den i noc, proti vráskám a další… Péči o obličej se dozajista věnuje většina žen (a ani řada mužů nezůstává pozadu). Ovšem co se týče pokožky těla, ta je v tomhle směru tak trochu za popelku, což je chyba.

Také ona potřebuje dostatek péče, aby byla pružná, hydratovaná a vypadala dobře – vždyť například ruce můžou mnohem přesněji prozradit přibývající roky než lecjaká vráska v obličeji navíc.



Voňavá a hydratovaná

Díky pestré nabídce různých krémových sprchových gelů s hydratačními účinky se kůže sice nevysušuje tak, jako za dob „šeříkového mýdla“, ale ani to bohužel nestačí. Proto by měla pokožka těla během celého roku (a to nejen po opalování) aspoň večer dostat extra porci hydratace navíc.

Nejlepšími pomocníky jsou právě tělová mléka, másla či tělové krémy. Ty kůži zvláční, dobře hydratují a zároveň ji také příjemně provoní. „Své“ tělové mléko mají také různé parfémy – tahle dvojitá péče umí udržet hezkou vůni třeba po celý den.

Pravidelné používání přípravků určených konkrétně k péči o tělo také umí zpomalit stárnutí pokožky a udržet její pevnost už jen tím, že je do kůže vtíráte masážními pohyby, které pokožku prokrvují.



Kromě parfemovaných jsou k mání také produkty speciálně určené pro zklidnění podrážděné pokožky či k použití při různých kožních problémech, například alergiích či ekzémech. Tenhle typ přípravků ale raději kupujte v lékárnách.

A extra tip na závěr? Občas si dopřejte mléčnou koupel: Do vody ve vaně přilijte litr plnotučného mléka nebo čtvrt litru tučné smetany (klidně i obojí), přidejte lžíci medu a vychutnejte si lázeň, kterou už kdysi dávno milovala egyptská královna Kleopatra.