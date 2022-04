Zájemců o zdravý životní styl v dnešní době neustále přibývá. Už nesledujeme jen to, co jíme, ale také to, jak můžeme o své tělo pečovat bez použití zbytečných konzervačních látek a dalších nežádoucích chemikálií, které zatěžují organismus. Často se proto vracíme zpět k receptům našich babiček, jež používaly výhradně suroviny dostupné z přírody.

Staré dobré vepřové sádlo

Základem všech tehdejších mastí bylo vepřové sádlo. Svou strukturou je podobné našemu tělu, snadno se vstřebává do kůže a málokdo na něj trpí alergií. To je také důvod, proč ho najdete v bylinných mastech i dnes. Je zkrátka osvědčené časem a účinky bylinek se díky němu dokážou dobře rozvinout.

Kostival na unavené nožky

Masti patří dlouhodobě k nejoblíbenějším způsobům, jak bylinky využíváme, a navzdory různým trendům máme v oblibě stále ty samé.

Měsíčková mast patří k nejžádanějším. Díky měsíčku lékařskému má ochranné, zklidňující, regenerační a granulační (hojivé) účinky na pokožku, takže ji může používat prakticky každý. Vhodná je pro citlivou, suchou, ale také mastnou pleť. Účinně vypíná kůži a výborně poslouží i v případě ztvrdlé pokožky. Sáhněte po ní také při spáleninách, ekzémech a dalších kožních potížích.

Na unavené nohy si vezměte na pomoc kostivalovou mast. Kostival pomáhá při masáži namožených svalů a pohybového aparátu obecně (šlachy, klouby, páteř).

Konopnou mast si určitě zamilujete pro její zvláčňující a promašťující schopnosti. Díky tomu účinně zmírňuje napětí pleti a pocit nepříjemného svědění. Často pomůže i při kožních potížích, na které jsou jiné masti krátké.

Tea tree proti akné a oparům

Pokud je pro vás důležitá jemná pokožka, vyzkoušejte určitě svízelovou mast. Napomáhá k mladistvému vzhledu tím, že vypíná pleť, dodává kůži pružnost a vitalitu a pomáhá vyhlazovat drobné vrásky. Možná ji ocení také váš partner, báječně se totiž hodí po holení, kdy pokožka může být citlivá a podrážděná.

A co teprve tea tree mast. Vyrobená je z oleje z čajovníku australského a vyniká antiseptickými účinky, proto přijde vhod při oparech nebo projevech akné.

Na propolisovou mast se zase zaměřte v případě, že vás svědí pokožka nebo trápí různé kožní plísně. Propolis, někdy zmiňovaný jako včelí zázrak, patří k nejstarším prostředkům slovanské medicíny.

V kombinaci s medem se hodí pro změkčení ztvrdlé kůže či na popraskané paty a ruce. Jeho účinky vás mile překvapí. Bylinných mastí je však mnohem více: lnicová, žindavová, jírovcová, arniková atd. Stačí jen vybrat si tu správnou a svěřit své zdraví do rukou přírody.