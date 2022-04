Vyhraďte si chvilku jen pro sebe a pojďte se naložit do vany! Stres a pocit napětí se odplaví, zůstanete jen krásná a spokojená vy. Samozřejmě ještě navíc s hedvábně jemnou pokožkou, protože většina koupelových přípravků se snaží dodat kůži maximální možnou výživu a hydratovat ji.

Nechte stres odplavit

Ylang ylang a meduňka, to jsou dvě bylinky, které vás zaručeně zbaví stresu. A představte si, jak je příjemné, když je na pokožku dodáváte ve formě jemného oleje. Celkově se zklidníte a očistíte své tělo i duši.

Je vám pořád zima?

Sluníčko vesele hřeje, ale vy ne a ne rozmrznout? Pak si budete muset do vany přidat aspoň dvě lžíce skořice. Prohřeje a ještě si s ní posvítíte na celulitidu. Zkuste ji namixovat s několika lžícemi medu a kapkou pomerančové šťávy, to bude teprve ta správná ozdravná jízda.

Chcete cítit moře?

Koupele s mořskou solí výtečně zabírají na celkovou únavu a vyčerpání. Stačí přidat do vany půl kila mořské „slanosti“ a můžete si jít hovět do lázně. Je ale potřeba počítat s tím, že vaše pokožka bude sice zbavená škodlivin a řádně dezinfikovaná, ale může ji to také lehce vysušit. Proto nezapomeňte nanést po koupeli na celé tělo i dostatek hydratačního tělového mléka.

Dejte si na zdraví

Lahev piva a teplá vana, to pro uši mnohých zní jako rajská hudba. Snad vás tedy nezklame, když se ukáže, že pivo patří do vody, a ne do pusy.

Pivní lázně existovaly již ve starověku, znaly je Římanky i Egypťanky, které je navštěvovaly hlavně proto, že pivo zjemňovalo pleť a dopřávalo jí zdravou zlatavou barvu. Doporučuje se dát pod proud tekoucí vody mýdlo na bázi olivového oleje a k tomu lahvinku oblíbeného moku, vznikne tak bohatě pěnivá lázeň.