Vyrážet v zimě bez rukavic byť jen před dům, se moc nevyplácí. Ruce to poznají, pokožka se vysušuje a hrubne, najednou vypadá staře a unaveně.

Nehty na tom nejsou o moc lépe, třepí se a lámou a my pak máme tendenci maskovat je silnými vrstvami laku, nebo je definitivně ukryjeme pod těmi umělými.

Ano, to problém možná lokálně překryje, rozhodně ale nevyřeší. O nehty je třeba se celoročně starat tak, aby v zimě nechřadly. A věřte, že to jde!

Prověřte lak

Znáte to, na roztřepené nehty šupnete lak, aby se dál už netřepily, a hotovo. Ale někdy je to tak, že nehty měknou a ničí se právě kvůli lakům. Stačí, aby byly trochu agresivnější, obsahovaly třeba aceton, a to potom v kombinaci s mrazem udělá svoje. V každém případě používejte podkladovou bázi, která nehty ochrání, a kvalitní přípravky, zejména prodyšné laky a šetrné odlakovače bez acetonu.

Extra tip Pokud chodíte na manikúru, jistě víte, že jednou z věcí, která se tam řeší, je i tvar vašich nehtů. Tak jak to dnes bude: hranaté, kulaté, špičaté? Odborníci se shodují, že nejpřirozenější je oblý tvar, které kopíruje nehtové lůžko.

Máte už barvu?

Nude laky pořád letí, stejně jako nepřeberná škála odstínů červené. Vedle ale nešlápnete ani v případě, že zvolíte chladné barvy, jako třeba modrou, fialovou či stříbrnou.

Postupujte správně

Lahvičkou s lakem před použitím netřepejte, jen by v ní vznikly bublinky, pouze ji jemně poválejte v dlaních. Lak na nehtu roztahujte od středu lůžka a následně do stran. Je lepší nanést dvě tenké vrstvy než jednu silnou.

Pokud barva přetéká, hned ji odstraňte korektorem, jakmile lak zaschne, už to tak lehce nejde. A samozřejmě nezapomeňte na top coat, finální vrstvičku, která prodlouží životnost vaší krásné manikúry.

Neduste je

Zvolíte-li gelové či akrylové nehty, je to stejné, jako když si na hlavu nasadíte paruku nebo gumovou čepici. Prodyšnost nulová. Jistě, vypadáte stále upraveně a je to pohodlné, nehty ale chřadnou. Regenerace pak může trvat až rok! Proto předem zvažte, zda vám to za to stojí.

Starejte se

Někdy stojí za špatným stavem nehtů nedostatek vápníku či kolagenu. Zamyslete se, co je příčinou právě u vás, a začněte hned jednat. Vylepšete svůj jídelníček, do seznamu přidejte také želatinu a mléčné produkty a před spaním nehtům dopřejte masáž kokosovým olejem.