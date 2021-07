Vyrazit k moři, aspoň pár dnů si užívat slané vody, pláže a odpočinku, to by chtěl asi každý. Jenže moře je trochu z ruky, možnosti jsou omezené, bude tedy praktičtější udělat si soukromou thalassoterapii doma.

Že netušíte, co to je? V kostce řečeno, thalassoterapie je tisíce let stará terapeutická metoda, která využívá blahodárného vlivu moře a jeho darů. Mořská voda, sůl, řasy či bahno, to vše dokáže udělat s pokožkou a vlastně i s celým tělem divy. Kůže se prokrví a očistí, vlasy a nehty získají zdravý vzhled. Cílem je celková regenerace a hlavně relaxace, moře pozitivně působí i na nervovou soustavu.

Thalassoterapie se běžně provádí ve specializovaných centrech, ale v menším měřítku se dá vyzkoušet i v domácím prostředí. Pravda, pokud se rozhodnete použít mořské bahno, nebude to úplně „čistá“ akce, trocha nepořádku ale za ty výsledky stojí. A co konkrétně můžete otestovat?