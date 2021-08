Co je co? Balzám

V porovnání s kondicionérem je těžší a výživnější, proniká víc do hloubky vlasu a intenzivně regeneruje a hydratuje. Používat by se měl zhruba dvakrát týdně. Kondicionér

Na rozdíl od balzámu je kondicionér lehčí a účinkuje na otevřeném povrchu vlasu. Funguje okamžitě a jeho efekt zůstane až do příštího umytí. Aplikovat se může po každém šamponování. Maska

Jejím úkolem je proniknout do vnitřní struktury vlasu, má dlouhodobý efekt. Masku stačí aplikovat na vlasy jednou za týden. Kúra na vlasy

Má stejné účinky jako maska, ale je intenzivnější. Proto bývá k dostání spíš v malých ampulkách a lahvičkách. Použití jednou týdně je dostačující.