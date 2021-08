Žhavé paprsky a často i suchý vzduch v klimatizované kanceláři mají teď v létě na svědomí, že naše kadeře rychle ztrácejí vlhkost. Když k tomu přičteme ještě opakované domácí barvení a používání fénu či žehličky, výsledkem bývají křehké, suché a lámavé vlasy bez lesku. Zachraňte je dodržováním pravidel správné péče a s použitím vhodné kosmetiky.

Ven jen s UV filtrem

To nejrychlejší a nejsnazší, co můžete udělat pro bezpečí svých vlasů na slunci, je nasadit si slamák, ale když pomineme tenhle stylový letní plážový doplněk, máme pro vás jiné praktické řešení: dopřát jim spršku přípravku s UV ochranou.

V dnešní době seženete nejrůznější lesky nebo oleje ve spreji, které účes rozzáří, mírně zafixují a zároveň vlasy ochrání i před devastujícími účinky slunečního záření. Zmírňují ztrátu vlhkosti, zabraňují vyblednutí barvy a také spálení pokožky hlavy. Pokud jste si už někdy spálila pěšinku, dobře víte, jak je to nepříjemné.

Mytí jako prevence

Umýt si vlasy není žádná věda, přesto i tenhle běžný rituál má svá určitá pravidla. Nepoužívejte příliš horkou vodu, protože ta vlasy a pokožku hlavy ještě víc vysušuje. Pořiďte si šampon s hydratačními složkami, které vlasovým vláknům dodají vláhu již při mytí a zároveň podpoří jejich regeneraci. Vodu z vlasů opatrně vymačkejte savým ručníkem, nikdy se nesnažte urychlit sušení třením ručníku.

Za připomenutí stojí také stokrát ohraná rada, že byste neměla chodit spát s mokrou hlavou. Pro rozčesávání mokrých vlasů používejte šetrný kartáč. Velké oblibě se těší například kartáče Tangle Teezer, které si hravě poradí i s hodně zacuchanou hřívou, aniž by ji poškodily.

Nutná výživa

Použití kondicionéru po každém mytí vlasů je podmínkou kvalitní péče. Uhladí povrch vlasů, aby se snadněji rozčesávaly, a tím pomůže předejít jejich poškození. Většina kondicionérů obsahuje i další pečující složky, díky kterým vlasům dodávají lesk, chrání je a vitalizují.

Kondicionér vždy nanášejte do délek a ke konečkům, nikoliv ke kořínkům, způsobil by rychlejší maštění vlasů. Oblíbené jsou také vlasové oleje, které kadeřím dodávají živiny i přirozený lesk, stejně jako různé bezoplachové hydratační a regenerační spreje, které se nesmývají a můžete je nanést do mokrých vlasů, hodí se i pro oživení účesu kdykoli během dne.