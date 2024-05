Chystá se další Prince of Persia a hraje se skvěle

Fanoušci legendárního Prince of Persia mají letos žně. Ačkoli na plnotučné 3D pokračování stále čekáme, lednová metroidvania Prince of Persia: The Lost Crown se nečekaně povedla a slibně vypadá i právě vycházející rogue-like hopsačka The Rogue Prince of Persia od tvůrců oblíbených Dead Cells. My už jsme ji měli možnost vyzkoušet a prozradíme vám, jak se hraje.