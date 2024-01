Nový Prince of Persia komerčně propadl, Assassin’s Creed zájem udržel

Vedení Ubisoftu se neustále snaží prosazovat nové trendy, většinou ovšem s nevalnými výsledky. Zaměstnanci se proto obávají, že společnost čeká restrukturalizace, tedy snižování nákladů, píše Henderson ve svém velmi zajímavém článku na Insider Gamingu.

Ještě před vydáním Skull & Bones proběhne otevřená beta.

Zároveň nabízí vhled, jak si některé značky vedou a kolik stojí. Například výroba několikrát odložené a předělávané námořní akce Skull & Bones už podle jeho zdroje stála zhruba dvě stě milionů dolarů a Ubisoft nepočítá s tím, že by se peníze vrátily. Na vině mají být neustálé změny vize a rozhodnutí manažerů, kteří si přáli se kariérně posunout. Jak to nakonec dopadne, uvidíme letos v únoru.

Jen dobrá hodnocení nestačí. Prince of Persia: The Lost Crown bohužel komerční hit není.

V lednu vydaný Prince of Persia: The Lost Crown se stal ohromným překvapením. Hra se v mnohém vrátila k původním 2D kořenům, byť šla vlastní cestou povedené metroidvanie. Ačkoli nový Princ sklízel skvělá hodnocení od recenzentů a chválu na něj pějí i hráči, prodalo se pouhých tři sta tisíc kopií. A to je i na menší hru zkrátka příliš málo. Může tak klesnout ochota Ubisoftu dělat tento typ her, když o ně není zájem.

Avatar: Frontiers of Pandora měl vyjít zároveň s filmem.

Prosincový Avatar: Frontiers of Pandora nalákal 1,9 milionu hráčů a vydělal zhruba 133 milionů dolarů. Úspěch? Jak se to vezme. Henderson upozorňuje, že hra měla podle původních plánů vyjít zároveň s filmem Avatar: The Way of Water (2022) a využít jeho úspěchu. Pro srovnání, předchozí hry od studia Massive vydělaly při startu 330 milionů dolarů (The Division, 2016) a 264 milionů dolarů (The Division 2, 2019). Jediným držákem tak zůstává Assassin’s Creed Mirage z loňského října, jehož pět milionů hráčů se ziskem 250 milionů dolarů je na úrovni ostatních dílů v sérii.

Co se letošního roku týče, Ubisoft kromě Skull & Bones chystá Star Wars Outlaws a Assassin’s Creed pod kódovým označením Red (rozmáchlé RPG v otevřeném světě zasazené do feudálního Japonska).