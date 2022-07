Ubisoft vypne v září multiplayer či online prvky v těchto patnácti hrách

Ubisoft uzavření online služeb u starších her vysvětluje tím, že své zdroje využije u novějších a populárnějších titulů. Na PC ovšem dále nebude dostupná řada DLC, pokud si je nyní nenainstalujete, což je na pováženou. A konečně smrt arénové VR střílečky Space Junkies přichází už tři roky po vydání. Ubisoft za ni původně chtěl necelou tisícovku, už měsíc po vydání ji ovšem zlevnil o 60 procent, protože po komerční stránce to byl absolutní propadák. Co se Far Cry 3 týče, vypnutí multiplayeru a online služeb se netýká remasterované verze z roku 2018.

Anno 2070 (PC) – nebudete moci hrát multiplayer, propojit hru s účtem Ubisoftu ani používat online funkce.

Assassin’s Creed II (PC, PS3) – nebudete moci hrát multiplayer, propojit hru s účtem Ubisoftu ani používat online funkce.

Assassin’s Creed 3 (verze z roku 2012 | PC, PS3, Wii U, Xbox 360) – nebudete moci hrát multiplayer, propojit hru s účtem Ubisoftu ani používat online funkce. PC verze dále ztratí přístup k DLC, a to včetně instalačních souborů.

Assassin’s Creed Brotherhood (PC, PS3, Xbox 360) – nebudete moci hrát multiplayer, propojit hru s účtem Ubisoftu ani používat online funkce. PC verze dále ztratí přístup k DLC, a to včetně instalačních souborů.

Assassin's Creed: Brotherhood Assassins Creed Brotherhood

Assassin’s Creed Liberation HD (PC) – nepůjde propojit hru s účtem Ubisoftu ani používat online funkce. Nebude možné koupit ani nainstalovat DLC.

Assassin’s Creed Revelations (PS3, Xbox 360) – nebudete moci hrát multiplayer ani používat online funkce.

Driver San Francisco (PC, PS3, Xbox 360) – nebudete moci hrát multiplayer, propojit hru s účtem Ubisoftu ani používat online funkce. PC verze dále ztratí přístup k DLC, a to včetně instalačních souborů.

Far Cry 3 (verze z roku 2012 | PC, PS3, Xbox 360) – nebudete moci hrát multiplayer, propojit hru s účtem Ubisoftu ani používat online funkce. PC verze dále ztratí přístup k DLC, a to včetně instalačních souborů.

Far Cry 3 Far Cry 3

Ghost Recon Future Soldier (PS3, Xbox 360) – nebudete moci hrát multiplayer. Příběhová sólo kampaň bdue hratelná pouze pokud si nastavíte konzoli do režimu offline.

Prince of Persia: The Forgotten Sands (PC) – nebudete moci hrát multiplayer, propojit hru s účtem Ubisoftu ani používat online funkce. Nebude možné koupit ani nainstalovat DLC.

Rayman Legends (PS3, Xbox 360, Wii U) – nepůjde propojit hru s účtem Ubisoftu ani používat online funkce.

Silent Hunter 5 (PC) – nepůjde propojit hru s účtem Ubisoftu ani používat online funkce. Nebude možné koupit ani nainstalovat DLC.

Space Junkies (PC: HTC VIVE, Oculus) – čistě multiplayerová hra, která přestane zcela fungovat.

Splinter Cell: Blacklist (PC, PS3, Xbox 360) – na PC přestane fungovat multiplayer, na všech platformách nepůjde propojit hru s účtem Ubisoftu ani používat online funkce.

ZombiU (Wii U) – nepůjde propojit hru s účtem Ubisoftu ani používat online funkce.