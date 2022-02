Po čtyřech letech odkladů je Ubisoft spokojený se stavem Skull & Bones

Lodní mezihra z Assassin’s Creed IV: Black Flag byla hráči tak oblíbená, že se kolem ní Ubisoft rozhodl postavit celou hru. Ukázka ze Skull & Bones na výstavě E3 v roce 2017 vypadala sice slibně, obzvlášť s přihlédnutím k faktu, že hra měla obsahovat i příběhovou kampaň pro jednoho hráče, od té doby jsme se však o ní z oficiálních zdrojů dozvídali jen ve chvílích, kdy byla odkládaná.

I přes odchod Antoina Henryho, který prý na hře pracoval osm let, nakonec Skull & Bones vyjdou.

Navzdory slibům to v posledních letech se Skull & Bones vůbec nevypadalo dobře. Ubisoft dokonce nedávno opustil jejich lead game designer Antoine Henry, který se jim prý věnoval předchozích osm let (viz náš článek). Jenže v projektu už bylo utopeno tolik peněz, že nakonec přece jen vyjde. Finanční ředitel Ubisoftu Frederick Dugent se dokonce nechal slyšet, že je s aktuálním stavem víc než spokojený a že už by k dalšímu odkladu dojít nemělo. To znamená, že by hra měla vyjít nejpozději do března příštího roku.

Původní plány se ovšem radikálně změnily a těžko říct, co ze Skull & Bones nakonec bude. S největší pravděpodobností nějaká variace na tzv. live service službu, kterou budou autoři, podobně jako třeba Rainbow Six: Siege, udržovat při životě postupným uvolňováním nového obsahu.

Jestli z toho bude nakonec hit, nebo absolutní průšvih typu Hyperscape (viz náš článek) je ovšem otázkou. My jsme spíš opatrní…