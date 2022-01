Lead game designer Skull and Bones opustil po 15 letech Ubisoft

Antoine Henry, který v Ubisoftu pracoval na pozicích lead game designer a associate game director, opustil po patnácti letech společnost. Není to moc dobrá zpráva pro chystanou námořní akci Skull and Bones, jíž se věnoval od roku 2014 a která se zjevně propadla do takzvaného vývojového pekla. Oznámena byla už na E3 2017, koncept hry byl od té doby několikrát přepracován. Henry se každopádně podílel například na Assassin’s Creed Valhalla a jeho expanzi The Siege of Paris.