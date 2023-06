Twitch naštval streamery, chce jim omezit příjmy z reklamy

Twitch je stále nejpopulárnější platformou pro streamování, občas to ale vypadá, jako by se jeho správci tohoto titulu chtěli mermomocí zbavit. Pravidelně totiž přicházejí s chaotickými změnami. Není to tak dávno, co se puritánsky snažili potlačovat zobrazení ženského těla (viz náš článek), o pár měsíců později však zase umožnili módní vlnu „bazénkových“ streamerek. Díky rozvolnění pravidel tak Twitch spíš než platformu pro sdílení videoherních zážitků připomínal erotický server.

Streameři proti pravidlům Twitche protestují často, nedávno například vysílali koncerty bez zvuku.

Pravidla se mění často a chaoticky, ovšem jen málokdy řeší něco, co komunita žádá, jak tomu bylo v případě omezení hazardních her (psali jsme tady), sdílení dezinformací nebo kyberšikany.

Nejnovější změna přišla bez varování a všechny překvapila. Ovšem rozhodně ne pozitivně, naopak vyvolala obrovskou vlnu nevole, a tak už po pěti hodinách od jejího oznámení zveřejnili autoři sociální sítě omluvu a slibují nápravu.

Zach Bussey @zachbussey Twitch has new Branded Content Guidelines.



- On-stream logos are limited to 3% of screen size.

- Burned-in video Ads are NOT allowed.

- Burned-in Display Ads are NOT allowed.

- Burned-in Audio Ads are NOT allowed.



#TwitchNews #TOSgg https://t.co/QrlrQhGAbm oblíbit odpovědět

Jde samozřejmě o peníze. Twitchi se totiž nelíbí, že „jeho“ streameři dostávají peníze za reklamní smlouvy, ze kterých provozovatel sítě nedostává žádnou provizi, a tak se je rozhodl výrazně omezit. Stanovil maximální velikost zobrazeného loga sponzora a zakázal do obrazu „zapečené“ reklamy – povoluje jen ty, které do videí vkládá sám. Pro streamery by to znamenalo výrazné omezení jejich příjmů a tak okamžitě začali protestovat.

Vysílání na Twitchi je vždy plné grafického odpadu, Twitchi ale vadí jen reklamy, z kterých nemá podíl.

Například speedrunnerský kanál Games Done Quick, který většinu vydělaných peněz zasílá na charitu, upozornil, že by tak přišel o 80 procent reklamních zisků. Podle streamera MoistCr1TiKaLa Twitch vždy vymyslí to nejhorší možné řešení. Asmongold pak své kolegy vyzval k bojkotu a odchodu ke konkurenci.

Tak uvidíme, jestli slíbené přepsání problematických pasáží pravidel komunitu uklidní, nebo způsobí ještě větší zmatek.