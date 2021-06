Být sexy není proti pravidlům, rozhodl Twitch. Lidé z něj mají legraci

V uplynulých týdnech hýbala nejpopulárnější internetovou platformou pro sdílení streamovaných videí kauza „bazénkových“ streamů. I když Twitch jinak úzkostlivě dbá na dodržování poměrné prudérních pravidel (viz náš článek), šikovné streamerky objevily skulinku ve výkladu, která jim umožňuje prezentovat své dekolty do celého světa. Pokud se totiž vysílá od vody, mohou mít na sobě hlavní aktéři jen plavky, jedinou podmínkou je, aby byly neprůhledné a nešlo tedy zahlédnout genitálie.

Nejlepší bazénkový stream na Twitchi je o veverkách a panence Barbie.

K veliké nelibosti tradičních streamerů zaznamenaly podobné záběry u diváků obrovský ohlas a tak to na seznamu nejsledovanějších videí chvíli vypadalo jako v softcorové rubrice na Pornhubu (více viz náš článek).

Twitch podobné streamy nezakázal, ovšem nepřímo je omezil. Řada vysílajících totiž zjistila, že jimi produkovaný obsah najednou bez bližšího vysvětlení přestal být monetizován, tzn. tvůrci byli odstřiženi od příjmů z reklam.

Jasno do celé situace vneslo až podrobné vyjádření spojené se změnou pravidel. Ty lze jednoduše shrnout větou, kterou by Twitch mohl rovnou nechat tisknout na svůj merchandise: „Být sexy není proti pravidlům.“

Na druhou stranu ovšem vyslyšel volání těch, které podobný druh obsahu obtěžuje, a všechny podobné streamy přesunul z nejpopulárnější kategorie Prostě pokec (Just chatting) do nové, nazvané Bazény, vířivky a pláže (Pools, Hot Tubs, and Beaches).

Co si lidé myslí, že dostanou, když kliknou na Twitchi na kategorii Pools, Hot Tubs, and Beaches. Co ve skutečnosti dostanou.

Nebyl by to ale internet, aby tento rozumný kompromis nebyl okamžitě zesměšňován. V nové kategorii sice po týdnu od založení najdeme už desítky až stovky vysílajících, většina z nich má ovšem k tomu, proč ji lidé touží navštívit, pořádně daleko.

Kromě vyloženě podvodných kanálů, které lákají statickou obrazovkou slibující, že už za pár okamžiků přijde sexy kočka v bikinách, tam najdeme spoustu parodií.



Zdeněk Škromach streamoval z bazénku, ještě než to bylo cool.

Například vousaté muže, převlékající se do ženských plavek, sestřih bazénových scén z kreslených seriálů nebo dokola běžící smyčku koupajícího se zaklínače Geralta. Čím hlouběji v této kategorii člověk scrolluje, tím obskurnější materiál se mu zobrazuje. Osobně jsem s rešerší skončil u přiopilého rusky mluvícího strejdy s vylámanými zuby a prsy většími, než má většina klasických modelek. Dál se neodvažuji.

Oblíbené jsou i streamy ukazující dění v přírodě, ať už jde o veverky pobíhající kolem nahaté panenky Barbie, koupající se kolibříky, nebo čubky (v původním smyslu slova) dovádějící v bazénu.

Před dvěma měsíci byla „hot tube meta“ jedním z nejdiskutovanějších témat na Twitchi, nyní už je jasné, že šlo jen o módní vlnu. Polonahé ženštiny malující si za peníze jména sponzorů po těle mohou v poklidu koexistovat vedle zapálených gamerů i vážných politických komentátorů a nikdo s tím vlastně nemá větší problém. A tak je to správné.