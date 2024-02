Netrvalo ani dvanáct hodin než fanoušci „svlékli“ Laru Croft v nové hře

Už když v polovině devadesátých let vyšel první Tomb Raider, zajímali se lidé o to, jak asi jeho hlavní hrdinka Lara Croft vypadá nahá. Mezi hráči tehdy kolovala pověra o jakémsi tajném kódu, po jehož napsání se měl pozdější sex symbol herního průmyslu svléknout do naha.

Díky modifikacím dnes není problém Laru Croft svléknout. A to dokonce i z kůže.

Žádný takový „cheat“ sice neexistoval, ovšem poměrně rychle se objevila neoficiální modifikace, která to napravila. V době „předinternetové“ bylo ale její šíření poměrně složité.

Stejná situace se pak opakovala s každým dalším vydaným dílem (na vizuální evoluci Lary se můžete podívat v našem starším článku) a ani čerstvě vydaný remaster prvních třech dílů, který symbolicky vyšel na Valentýna, samozřejmě není výjimkou. Nakonec to netrvalo ani dvanáct hodin od vydání, než se na populární stránce Nexus Mods objevila drobná modifikace, díky níž tato popkulturní ikona může prozkoumávat archeologické památky a bojovat proti divoké zvířeně „nahoře bez“.

Své erotické modifikace se dočkal každý z dvanácti dílů Tomb Raidera.

Vzhledem ke grafickým omezením použitého 3D enginu výsledek vypadá spíš úsměvně, na stránkách Lovers Lab ovšem najdeme i daleko propracovanější výtvory vytvořené pro minulé díly. Přestože fanoušci nemají k dispozici stejně bohaté editační možnosti jako například v případě otevřenějších her od Bethesdy (viz náš článek), dokážou si poradit. Obzvlášť modifikace pro zatím poslední Shadow of the Tomb Raider z roku 2018 (naše recenze) vypadají takřka profesionálně a jejich nabídka je dostatečně široká na to, aby si vybral každý – od prostého svléknutí oblečení přes přidání sexy prádla, piercingů nebo tetování až po různé varianty „sestřihů“ intimních partií.

Co se samotného remasteru týče, v době psaní článku je k dispozici 34 modů, z nichž drtivá většina nějak mění Lařin vzhled, na výběr je několik variant oblečení či třeba barev rtěnek. Ty opravdu použitelné modifikace, které například vylepšují grafiku nebo upravují poněkud krkolomné ovládání, jsou bohužel na výrobu obtížnější a dočkáme se jich až v následujících dnech.