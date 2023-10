Co kdyby Rick zemřel a Shane přežil? V The Walking Dead: Destinies to půjde

Co by stalo, kdyby v souboji, který proběhl mezi Rickem a Shanem, vyhrál právě Shane? Právě to je jedna z plánovaných hráčských voleb, která umožní přepsat příběh původního seriálu. Otázkou samozřejmě je, zda tyto volby budou mít nějaký hlubší dopad, nebo zda se zkrátka jen prohodí dvě postavy.

Podle zveřejněných informací má jít o akční dobrodružství s důrazem na příběh a následky hráčských voleb. Hráči se na začátku chopí Ricka v nemocnici, co se stane dál, už má být na hráčích. Počítat máme s ikonickými scénami, ale i akčními pasážemi, které zahrnují ochranu tábora, záchranu přeživších či stealth.

„Shromážděte spojence a probojujte se apokalypsou v ikonických lokacích seriálu The Walking Dead, včetně Atlanty, farmy rodiny Greenových, vězení a Woodbury. V klíčových okamžicích, které závisí na vaší volbě, ovlivníte osud svého týmu – postav ze seriálu. Hrdinové i padouši, živí i mrtví – je na vás, abyste se rozhodli, zda zůstanete v souladu se seriálem, nebo si proklestíte vlastní cestu.“

Lepší je nic velkého a dobrého neočekávat, abychom nakonec mohli být třeba příjemně překvapeni, i když tomu moc nevěřím. GameMillu je totiž úplně jedno, v jaké kvalitě hry vydává, viz aktuální propadák Skull Island: Rise of Kong.

The Walking Dead: Destinies vychází 17. listopadu digitálně na PC (Steam) a konzole včetně Switche, krabicové verze budou následovat v prosinci.