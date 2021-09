Fanoušek chce v Minecraftu vymodelovat celou galaxii Hvězdných válek

Kolosální projekty v Minecraftu, které spolykají tisíce člověkohodin, nejsou kupodivu až tak výjimečné. V minulosti jsme vám ukazovali například kostičkovanou Středozem (psali jsme tady), nejvyšší horu světa Mt. Everest (psali jsme tady) , mapu z Kingdom Come: Deliverance (psali jsme tady) či třeba gigantické město inspirované skutečným Los Angeles (psali jsme tady).

Fanoušci Hvězdných válek jistě poznají přístav Mos Eisley na planetě Tatooine.

Všechny tyto světy ovšem měly jedno společné – dělaly na nich týmy složené z desítek až stovek lidí, organizovaných do jasně dané hierarchické struktury. To člověk, vystupující na internetu pod přezdívkou vistachess by si rád nad celým projektem udržel stoprocentní kontrolu, nevybral si k tomu ovšem zrovna ideální projekt – vrhl se na univerzum Hvězdných válek.

Vzhledem k jeho velikosti a neustálé rozpínavosti se to zdá jako přehnaný úkol, ovšem vistachess nikam nepospíchá. Navíc už se může pochlubit slušným úspěchem, podařilo se mu dokončit dvě planety. Zatímco Tatooine, kde vyrůstal Luke Skywalker, díky nepříliš členité pouštní krajině vypadá proveditelně i pro běžného smrtelníka, ryze městský Coruscant už musel dát pořádné množství práce.

Planety Tatooine a Coruscant jsou hotové, teď přišla řada na Naboo.

Výroba těchto lokací mu prý zabrala celý rok, jen oficiální kánon Hvězdných válek již zmiňuje téměř stovku planet a další jistojistě přibudou, než se mu podaří celý projekt dokončit. I když pro potřeby hry celý svět „smrskává“ do kompaktní mapy, která obsahuje jen ta nejvýznačnější místa každé lokace. Vypadá to na jednoho člověka snad až jako příliš ambiciózní plán. Na druhou stranu svojí tvorbou už oslovil spoustu lidí, a pokud se jejich slovní podpora alespoň částečně promění i ve finanční, mohl by se svému koníčku věnovat i na plný úvazek.

Ostatně nebyl by první (viz náš článek) ani poslední (viz náš článek), komu se to díky Minecraftu povedlo. Ale nechme se překvapit, vistachess aktuálně pracuje na zeleném Naboo a výsledek opět zatím vypadá více než slušně.