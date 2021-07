Fanoušci předělávají Kingdom Come do Minecraftu, brzy budou mít hotovo

Předělávání populárních světů do Minecraftu je vcelku oblíbenou činností, z těch nejslavnějších jmenujme například nesmírně detailní Středozem z Pána prstenů, na které už přes 10 let pracuje více než 300 lidí (viz náš článek). Projekt Kingdom Craft: Deliverance je o poznání skromnější, pro spoustu český fanoušků ovšem také zároveň zajímavější. Jeho cílem je totiž převést do kostičkované podoby svět z populárního českého RPG Dana Vávry.

Jeho mapa pokrývá 16 kilometrů čtverečních vymodelovaných podle skutečné přírody v Posázaví. Kromě detailně ztvárněné krajiny, obsahuje i několik dobových vesnic a hradů, včetně slavného Sázavského kláštera.

Podle šéfky projektu, která na internetu vystupuje pod přezdívkou Little Biscuit, je osmnáctičlenný tým přibližně ve třech čtvrtinách práce a zbývá dodělat už jen několik málo vesnic. Celkový počet člověkohodin strávených na projektu už se přehoupl přes 10 000, všichni zúčastnění na něm pracují ve svém volném čase.

Jak dlouho bude trvat než bude projekt dokončen se neodváží ani tipovat, s největší pravděpodobností to ale bude daleko dříve, než dosud ani oficiálně neoznámený druhý díl.