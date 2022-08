Ukrajinský Sherlock Holmes uspěl na Kickstarteru, vyjde i v češtině

Ani probíhající válka nezabrání ukrajinskému studiu Frogwares ve vývoji dalšího herního Sherlocka Holmese. Vzhledem k nestandardní situaci se bohužel tentokrát nemohli opřít pouze o vlastní prostředky a tak přes platformu Kickstarter požádali fanoušky o finanční výpomoc. Nakonec však šlo jen o formalitu, potřebných 700 000 eur (zhruba 1,7 milionu korun) se totiž podařilo vybrat již během prvních hodin od spuštění kampaně, do jejího konce přitom zbývá ještě téměř měsíc.

Samozřejmě skutečné náklady na vývoj jsou řádově vyšší, Frogwares si však aspoň potvrdili, že o jejich hru bude skutečně zájem.

Jde pro ně o krok do neznáma, na rozdíl od předchozích her totiž netvoří nový detektivní příběh, ale jen předělávají do moderní grafiky patnáct let starou hru Awakened (česky vyšlo jako Procitnutí, viz naše dobová recenze). V tomto zajímavém kříženci se nejslavnější literární detektiv pouští do boje s příšerami kultu Cthulhu vytvořeného spisovatelem H. P. Lovecraftem.

Na první pohled toho ovšem obě hry moc nesdílejí – změnila se nejen perspektiva nahlížení na okolní svět, ale výrazně i příběh, který by měl nyní lépe navazovat na loňský restart série v podobě Sherlocka Holmese: Chapter One (viz naše recenze).

To potvrzuje i překladatel prvního dílu do češtiny Petr Ticháček, podle něhož z původních dialogů nezůstal kámen na kameni. Naštěstí se ke hře plánuje vrátit, a tak si v mateřském jazyce budeme moct hru vychutnat už ode dne vydání, a to i na konzolích.

Otázkou tak zůstává jen to, kdy se tak stane. Vzhledem k turbulentnímu vývoji událostí na Ukrajině nelze ani spekulovat, v které části příštího roku by hra měla vyjít.