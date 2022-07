Ukrajinské Frogwares válka nezastaví, chystají dalšího Sherlocka Holmese

Nad neustálými remastery a remaky většinou ohrnujeme nos, protože víc než co jiného dokazují nedostatek kreativity. V případě ukrajinských Frogwares však máme pro jejich nejnovější projekt pochopení. Slavné studio, které se za víc než dvacet let své historie nesmazatelně zapsalo do srdcí fanoušků herních detektivek, totiž sídlí na Ukrajině, již pět měsíců zmítané válečným stavem.

Na hru tentokrát budeme nahlížet z pohledu třetí osoby.

Přesto se po několika chaotických týdnech podařilo dát dohromady dostatek lidí na to, aby mohli pokračovat ve vývoji her. Už dřív se studio nechalo slyšet, že příští hra bude „zdvižený prostředníček ruským okupantům“ a dalo mu pracovní název Paljanica. Název tradičního ukrajinského pečiva je na dnešních bojištích používán pro jednoznačnou identifikaci nepřátelských vojáků. Rusové totiž kvůli odlišné výslovnosti písmen c a i, nedokážou slovo Paljanica přečíst tak jako rodilí Ukrajinci.

Nyní vývojáři prozradili, že pod tímto kódovým názvem se skrývá remake hry Sherlock Holmes: The Awakened z roku 2005, ve kterém se slavný detektiv pouští do boje proti kultu Cthulhu spisovatele H. P. Lovecrafta.

Návrat do vyjetých kolejí je nečekaný krok, protože toto studio je na poměry herního průmyslu odvážné a nebojí se bourat konvence. Ikonického hrdinu z pera klasika A. C. Doyla se už dříve nebáli poslat proti Jacku Rozparovači, adventurní konzervativce pak štvou tím, že se jejich hry odehrávají v otevřených světech a dokonce obsahují akční souboje.

Původní hra byla ošklivá už v roce 2007, dnes se na ní už koukat nedá.

Jenže teď je jiná doba. „Stabilita a předvídatelnost je přesně to, co dnes potřebujeme,“ vysvětlují na svých stránkách fanouškům, proč že se tentokrát vydali o pár kroků zpět.

Nečekejte ovšem, že by starou hru jen vylepšili o nové 3D modely a doufali, že jim lidé z lítosti něco přispějí. Naopak, The Awakened Remake bude v podstatě novou hrou a kromě grafiky se výrazně změní i příběh. Ten bude navazovat na loňský (mimochodem skvělý) Sherlock Holmes: Chapter One, kdy hlavní hrdina místo rozvážného detektiva připomíná spíš nafoukaného hejska (viz naše recenze).

Původní hra byla přísně lineární detektivka (viz naše recenze, kterou jsem shodou okolností tehdy psal já a neomaleně tam označil Lovecrafta za psychicky labilního rasistu, což se s pochopením fanoušků příliš nesetkalo), ale remake má nabídnout daleko otevřenější lokace. Z toho vyplývá, že se můžeme těšit i na nové herní mechaniky, nové příběhové úkoly a samozřejmě i komplet nové technické zpracování včetně nového dabingu.

Bohužel, ani přes masivní investici ze strany Epicu nemají aktuálně Frogwares dostatek prostředků k dokončení, a tak již brzy spustí kickstarterovou kampaň. Ne že by tedy bez ní hra vůbec nevyšla, ale nejspíš ne v takové podobě, jakou tvůrci zamýšlejí.

S vydáním se počítá na PC a konzole aktuální i minulé generace, vzhledem k okolnostem pak samozřejmě není možné nadhodit ani přibližné datum vydání.