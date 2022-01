Videohra Sex with Hitler je historicky nepřesná, vůdce v ní má dvě varlata

Po silné předvánoční sezoně bývá v herním průmyslu počátek roku vždy odpočinkovým časem. Letos je tomu ovšem přesně naopak. Ještě než však všechen prostor v herních médiích zaberou vysokorozpočtové pecky jako je Dying Light 2, Elden Ring nebo Horizon Forbidden West, dovolte mi upozornit na poněkud obskurní, nicméně podle množství hráčských reakcí neméně významný titul Sex with Hitler.

Na rozdíl od většiny podobných titulů nabízí Sex with Hitler i nějakou tu opravdovou hru.

Jak už je patrné ze samotného názvu i reklamních obrázků, jde o klasickou vizuální novelu, kterých od té doby, co Steam zcela uvolnil pravidla cenzury, najdeme v digitální distribuci bezpočet (viz náš článek). Dokonce ani samotný nápad postavit do hlavní role „pornoherce“ historického diktátora zodpovědného za smrt milionů lidí není až tak originální, jak by to snad mohlo vypadat, už loni jsme si totiž mohli zahrát neméně obskurní titul Sex with Stalin (viz náš článek).

Ten byl ovšem oproti novince zkušeného týmu s poněkud ironickým názvem Romantic Room vyloženě sofistikovaný. Sex with Hitler totiž na místo vypointovaných dialogů sází na první dobrou a všechny jeho dlouhé dialogy jen zdržují od zobrazení čuňačinek. Což se vlastně dá říct i o jeho hlavní náplni, nemastné neslané akci, ve které s Hitlerem po vzoru stařičkého Commanda likvidujete davy nepřátel.

Adolf Hitler v této hře působí jako nadsamec, ve skutečnosti to prý s jeho sexuálním životem tak slavné nebylo.

Zápletka je jednoduchá – válka se chýlí ke svému konci a Hitler potřebuje uprchnout z Berlína předtím, než ho obsadí spojenecké armády. S tím mu na střídačku pomáhá několik sličných děvčat, s nimiž nelze nemít pohlavní styk, který je zobrazen tak, že nic neponechává představivosti.

A právě jeho explicitní zpracování je tím hlavním důvodem, proč se o hře tolik mluví. Není to ovšem proto, že by někoho ještě pohoršovaly do mangy stylizované kreslené obrázky, ale proto, že je v nich Hitlerův šourek zobrazen s dvěma varlaty. Historický konsenzus přitom tvrdí, že nacistický vůdce trpěl kryptorchismem, tedy poruchou sestupu varlat. Ostatně slavná píseň „Hitler Has Only Got One Ball“, kterou si v zákopech zpívali britští vojáci (a kterou můžete znát například ze Svěrákova filmu Tmavomodrý svět), tak není jen bohapustou urážkou, ale má reálný základ.

Hráči videoher jsou vůbec na historickou přesnost až překvapivě přísní a třeba takové zapojení černošských nebo ženských vojáků v mainstreamových značkách jako Call of Duty nebo Battlefield je dokáže rozpálit doběla. Zároveň připomínají, že už před osmi lety dokázali tvůrci střílečky Sniper Elite 3 Hitlerův šourek zobrazit věrněji, viz následující video.

Uživatelské recenze Sex with Hitler jsou i přesto vesměs pozitivní, když má hra od hráčů na Steam aktuálně 76 % pozitivních reakcí. Což bude zřejmě dáno i tím, že je velmi krátká a dá se stihnout dohrát do limitu potřebného k refundaci.