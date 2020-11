Jaký byl největší masový vrah v posteli? Díky Sex with Stalin to víme

Sex with Stalin na první pohled může působit jako klasický prvoplánový odpad, který se místo přidané hodnoty snaží poprat o pozornost jen svým kontroverzním názvem. A ano, zprvu to tak i vypadá, protože jeho první scéna spočívá v tom, že si hlavní hrdina Popadanin vydělávající jako drogový kurýr strčí s pomocí lubrikačního gelu kontraband do zadku.

Ve skutečnosti je sex v této hře jen okrajovou záležitostí.

Jenže když se poté pomocí stroje času přenese do kanceláře Josifa Vissarionoviče Stalina, začne to být mnohem zajímavější. Poté, co diktátora, jehož politika si vyžádala podle současného odhadu historiků mezi 3 až 8,7 miliony obětí, přesvědčíte, že jste skutečně z budoucnosti, můžete s ním vést košaté rozhovory na nejrůznější palčivá témata dneška i minulosti. Přijde vám to jako nemístné zesměšňování tragické minulosti? Věřte, nebo ne, v herním průmyslu nejde až o takový úlet, chystaný japonský titul Mein Waifu is the Führer Hitlera zobrazuje jako sexy černovlásku s culíčky (psali jsme tady).

Sex with Stalin má sice slušně vypadající 3D grafiku, po většinu času se však hraje jen jako klasický „dating simulator“, kdy sledujete dění na obrazovce a vybíráte různá témata k hovoru. A že je z čeho vybírat!

Od těch poněkud očekávatelnějších, jako je přímá konfrontace Stalina s jeho nevybíravou politikou, až po debaty o genetickém vylepšování lidí nebo škodlivosti pornografie. Vtip je v tom, že poměrně vážné a zajímavými argumenty podpořené dialogy postupně směřují do absurdní roviny a končí nějakým zcela šíleným vyústěním. Hra má celkem 25 různých konců, ovšem navzdory názvu jen v několika málo z nich se vám povede Stalina dostat do postele. Většina z nich je však lepší.

Stalina můžete trápit zajímavými otázkami, na některé z nich dostanete i zajímavou odpověď.

Například během prvního průchodu se mi na základě kritiky současného zdravotního systému v Rusku podařilo Stalina přesvědčit, aby zvýšil investice do zdravotnictví na úkor zbrojení. Bohužel, namísto jaderného výzkumu Stalin investoval do výroby biologických zbraní, jejichž ultimátním výsledkem byla o sto let pandemie koronaviru.

Snaha přesvědčit ho k humánnějšímu přístupu k opozici zase vyústila tím, že se mu rozpadl režim pod rukama, zemi si rozdělili oligarchové a Stalin byl popraven na Rudém náměstí. V jiných případech pak může skončit i jako raper MC Gulag, pornoherec nebo pomocí vesmírné stanice Death Sputnik zničit svět.

Zdejší humor je často za hranicí dobrého vkusu a politické narážky nejsou nijak zvláště rafinované, celkově jde však o velmi vtipnou hru. Alespoň tedy pokud máte rádi černý humor – ať se snažíte jak se snažíte, vaši postavu s největší pravděpodobností na konci někdo stejně popraví, děj se posunuje pomocí stmívačky „o 10 000 represí později“, láskyplné vzpomínky na „řezníka“ Beriju jsou pak vrcholem cynismu. Někomu to samozřejmě může připadat přes čáru, ale domnívám se, že bezohledně se vrtat v bolestivých jizvách naší minulosti je stále lepší než na ni zapomínat.

Jiné končí v absurdních scénách. Třeba striptýzem u tyče.

Jenže i když se hra alespoň na pohled snaží o objektivitu tím, že encyklopedicky vysvětluje některá hesla, se skutečnými historickými fakty bohužel příliš nepracuje. Ale kdo by také od hry s názvem Sex with Stalin čekal, že půjde o dokumentární zážitek podobný třeba českému Attentatu 1942 (viz naše recenze).

Hra není žádnou aktivistickou propagandou ani politickým prohlášením. Jen se vcelku inovativně vysmívá kultu osobnosti, který v určité části společnosti dodnes panuje. A dělá to daleko zábavněji než již brzy čtyřdílná série Stalin vs Martians (viz naše recenze).