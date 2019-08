Chystaná hra zesměšňuje nacisty, z Hitlera udělá sexy japonskou školačku

Není to tak dávno, co internetová diskusní fóra rozvířila zpráva, že v chystaném novém snímku o Jamesi Bondovi bude do role agenta 007 obsazená černošská herečka Lashana Lynchová.

Her z období 2. světové války už bylo spousty, ale žádná taková.

Konzervativnější část publika tento krok vnímá jako důkaz, že přehnaná politická korektnost začíná být ve filmovém světě důležitější než věrnost předloze. Ostatně tato kauza není ojedinělá: nového Thora má hrát nově také žena, Malou mořskou vílu černoška a i Triss v seriálu Zaklínač bude o dost tmavší, než to popsal v knize pan Sapkowski. Vedle chystané počítačové hry Mein Waifu is the Führer však tvůrci výše zmíněných děl vypadají jako ultraortodoxní fanatici bez špetky invence.

Její příběh totiž kombinuje skutečné události 2. světové války a obrázky spoře oděných děvčat s typickou manga stylizací. To samo o sobě není až tak originální, na stejném principu vyšlo již několik dílů strategie Valkyria Chronicles. Autoři hry šli ale tentokrát mnohem dál. Zabývají se klasickou myšlenkou, co by se asi stalo, kdyby byl v roce 1944 hrabě von Stauffenberg ve svém atentátu na Hitlera úspěšný. Jsou ale bez pochyb první, koho napadlo, že by se následkem výbuchu nejvyšší německé vojenské vedení mohlo proměnit na sexy japonské školačky.

Ano, v této hře je opravdu dvaapadesátiletý Hitler zobrazený jako droboučká černovláska s culíčky, jeho nejbližší asistent Rudolf Hess pak je blondýnka s kytkou ve vlasech a ministr propagandy Goebbles nosí přiléhavou školní uniformu. Aby toho nebylo málo, se všemi z nich budete moci navazovat milostné vztahy a nejspíše mít i sex.

Půjde totiž o tzv. vizuální novelu, která spíše než skutečnou počítačovou hru připomíná staré „gamebooky.“ Pro posun děje tak stačí jen čas od času vybrat jednu z několika možností, jinak jen odklikáváte dialogy.

Co znamená slovo waifu? Termín waifu pochází z japonského slovaワイフ, což je přepis anglické slova wife (žena, manželka). Fanoušci anime tak označují svoji nejoblíbenější smyšlenou kreslenou postavu, ke které cítí silné emoce a mají s ní i cosi jako „vztah“. Nejde o ryze sexuální představu, naopak, pro některé jedince je myšlenka masturbace nad waifu zcela nepřijatelná a „zvrhlá“. Zjednodušeně řečeno jde vlastně o smyšlenou přítelkyni, ke které je potřeba chovat se co nejlépe. Pokud jde o muže, používá se termín husbando.

Zajímavé je, že navzdory opravdu šílenému příběhu a manga stylizaci hry sídlí vývojářské studio DEVGRU-P Corporation v americkém Phoenixu. A nejsou to žádná ořezávátka, jejich předchozí hry jako Panzermadels: Tank Dating Simulator a Stay! Stay! Democratic People’s Republic of Korea! mají na Steamu hodnocení přes 90 %.

Ostatně už teď se dá Mein Waifu is the Führer považovat za úspěch. Z požadovaných 8 tisíc dolarů (cca 185 tisíc korun) se na Kickstateru už podařilo vybrat skoro šestinásobek. A to kampaň ještě neskončila. Přihodíte jim něco?