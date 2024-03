Remake 26 let starého Rivenu se blíží, hrát půjde i ve virtuální realitě

Riven je přímým pokračováním legendárního Mystu z roku 1993, což je hra, která počátkem devadesátých let přesvědčila mnoho lidí k nákupu CD-ROM mechaniky. Díky technologii předrenderovaných pozadí mohli vývojáři nabídnout daleko detailnější grafiku, než bylo tehdy zvykem, daní za to ovšem bylo omezení volného pohybu, když se hráč mohl pohybovat jen po předem daných kolejích.

O čtyři roky mladší Riven tento koncept dotáhl k dokonalosti, když kromě krásné grafiky nabídl i hluboký příběh a jedny z nejlepších hádanek v historii adventur. Série se dočkala celkem pěti dílů, ale po posledním z roku 2005 byla uložena k ledu.

Že se chystá remake, jsme se dozvěděli už před pár lety, ovšem až teď jsme dostali první dávku bližších informací a také screenshotů. Hra by měla vyjít ještě během letošního roku a poháněna bude Unreal enginem páté generace. A to není vše, ještě se dočká řady dalších vylepšení. Kromě možnosti několika nových hádanek to bude především podpora virtuální reality, která je pro podobně „pomalou“ hru úplně ideální. Riven ovšem bude optimalizovaný i pro „obyčejné“ monitory, kde nabídne možnost volného pohybu.

Tak uvidíme, jestli se v dnešní době najde dostatek fanoušků, kteří tento pozapomenutý žánr dokážou ocenit.