Předplatitelé PS Plus dostanou v dubnu nedoceněný herní propadák

Po skvělými hrami našlapaném březnu nás v dubnu čeká odpočinek a tak bude čas na dohánění restů z minulosti, v čemž předplatitelům služby PS Plus pomůže trojice her, které si budou moci přidat do svých knihoven zdarma.

Největším tahákem je tentokrát nešťastná střílečka Immortals of Aveum, která loni navzdory pozitivním recenzím (i té naší) finančně absolutně propadla. „Pokusit se na dnešním trhu uspět s AAA střílečkou pro jednoho hráče byl opravdu příšerný nápad,“ řekl pod příslibem anonymity jeden z vývojářů (viz náš článek). To vás jako koncové zákazníky až tak trápit nemusí a tak hru vřele doporučujeme alespoň k vyzkoušení, protože nabízí krásnou grafiku, originální svět, zábavné souboje i zajímavý příběh. Kvůli tomu se dá překousnout i to, že je hlavní hrdina extrémně nesympatický hezounek a kdyby kampaň skončila o třetinu dříve, vůbec nic by se nestalo.

Druhou rozdávanou hrou je pak zábavná akční strategie Minecraft Legends, kterou si díky české lokalizaci vychutnají jak dospělí, tak i děti. Sice nenabízí tolik možností pro kreativní vybití, jak je u značky Minecraft obvykle zvykem, ale i tak lze v jejím světě strávit spoustu zábavných hodin (viz naše recenze).

Poslední hrou nabídky je 2D roguelike hopsačka Skul: The Hero Slayer, o které jsme po pravdě do této chvíle neslyšeli, ale na Steamu má z více než 40 tisíc recenzí 93 % doporučujících, což značí, že bychom měli svoji chybu rychle napravit.

Všechny hry budou v nabídce od úterý 2. dubna. Pokud si je přidáte do knihovny, zůstanou vám tam napořád, k jejich hraní ovšem budete potřebovat zaplacené členství v PS Plus.