RECENZE: Minecraft Legends jsou zábavná akční strategie pro děti i dospělé

Kdysi dávno žila stvoření v harmonii, klidu a míru. Idylku narušili zlí Piglini z Netheru. Začali stavět obrovské základny a sužovat pestrobarevný svět Overworld. Naštěstí tu je hrdina, který tomu všemu učiní přítrž a sjednotí všechny bytosti proti společnému nepříteli.

Minecraft Legends jsou zajímavý titul. Z gameplay záběrů jsem si úplně nebyl jist, jak se bude hrát. Připomněl mi však povedenou hru Overlord, kde jste nepřímo ovládali bandu minionů – zubatých gremlinů, kteří se nikdy nenaučí správně používat množné číslo. Neplést se žlutými Miniony s chorobnou obsesí banány. A opravdu, hra v mnohém připomíná Overlord, Sacrifice či Pikmin. Přímo ovládáte pouze svého hrdinu a nepřímo skupinu bojovníků. To, jak správně hrát, se naučíte v krátkém, ale výživném tutoriálu. Poté vás mocné astrální bytosti, tři Prastaří, vyšlou do světa Overworld. Zde vám jsou stále po ruce a provází vás příběhem.

Jádro hratelnosti je akční strategie s tower defense a explorací. Minecraft Legends nezapomněly na svůj původ. Každá mapa je procedurálně generovaná. Mění se celá krajina, rozložení biomů i umístění vesnic a nepřátelských základen. Každý průchod je díky tomu jiný. V průběhu kampaně střídavě chráníte vesnice (tower defense část) a podnikáte útoky na základny vepřů (strategická část). Styl hry se střídá s cykly dne a noci. Vepři útočí po setmění, ve dne jsou pasivnější, spíš se věnují upgradu základen a expanzi do dalších teritorií. Pokud chcete výzvu, rozhodně doporučuji hrát minimálně na třetí obtížnost. Hra je o to taktičtější. Jen systematickým postupem zastavíte bujnou prasečí expanzi. Na normální obtížnost prasata moc neexpandují ani neupgradují. Není tolik nutné přemýšlet dopředu.

Do světa Overworld si našlo cestu hned několik prasečích hord. Každá disponuje jinými jednotkami a používá odlišné triky. Vaším cílem je vyčistit svět od vší prasečí pohromy. Jen s mečem v ruce, i když diamantovým, byste těžko porazili tisíce vepřů. Proto vám tři Prastaří dali několik darů. S jejich pomocí lze těžit suroviny, stavět budovy a také povolávat bojovníky. Budovy i schopnosti lze vylepšovat, odemykat si nové těžitelné materiály, zvýšit počet povolaných jednotek nebo rozšířit kapacity pro uchování surovin. Krystaly pro stavění upgradů získáváte ničením nepřátelských základen a krystaly na povolávání spřátelených jednotek masakrem vepřů. Nová vylepšení si odemknete postavením monumentů ve středu ostrova u takzvané Studny osudu.

Těžba je nutností hlavně v začátcích. Těží se nepřímo za pomoci malých létajících pomocníků. Později už to není taková nutnost. Osvobození vesničané vám z vděčnosti rádi přihodí materiály do vesnických truhel. Pokud postavíte speciální upgrade truhel, všechny truhly po ostrově budou sdílené. Nedostatkem budete trpět jen zřídka.

Hlavním strategickým prvkem je velení dřevěným a kamenným golemům rozličných specializací, a dokonce i kultovním obyvatelům Overworldu: creeperům, kostlivcům, zombíkům i vesničanům. Bez bojovníků se neobejdete, jen oni mohou bořit budovy prasat. Někteří golemové jsou tanci, jiní podpůrní léčitelé nebo zranitelní střelci. Každá jednotka se hodí proti jinému druhu vepřů. Správné složení týmu zmůže hodně.

Minecraft Legends se hrají slušně jak na gamepadu, tak na klávesnici a myši, až na jednu zásadní výjimku – ovládání jednotek. Na klávesnici se připravte, že budete lítat prsty od jednoho konce k druhému. Je to hodně neohrabané. Příkazy lze zadat celé skupině nebo jednotlivým typům. Většinou je ale bezpečnější zavelet přímý útok a neztrácet sekundy proklikáváním bojového interfacu. Na gamepadu je ovládání o něco lepší, ale i tam by šlo učesat. V kontrastu se svéráznými gremliny z Overlord, bojoví kamarádi z Minecraft Legends postrádají charakter. Je tu promarněná šance na nové kultovní postavy z kostičkového univerza. Na druhou stranu, necítíte se provinile, když je po desítkách necháte rozbíjet se o nepřátelské opevnění.

Minecraft Legends by měly být víc o vlastní tvořivosti, aby ctily odkaz. Hra má vše nalajnované, nic nejde upravit. Bojovníky ani budovy nelze modifikovat ani customizovat, což by mohlo přidat na variabilitě a hravosti. To je to, co původní Minecraft proslavilo. Není ani možné upgradovat vybavení hlavního hrdiny.

Budov je dostatek. Některé získáte jen důkladným průzkumem světa. Stavět lze téměř všude, ale nejvíc se vyřádíte ve vesnicích. Lze postavit kupříkladu budovy, které opravují všechny stavby v perimetru, kamenictví zase dřevěné obranné budovy transformuje na odolnější kamenné a dalekohled zvýší dostřel věží. S trochou péče a času uděláte z každé vesnice nedobytný Fort Knox.

Nájezdy na velké základny piglinů jsou nejzábavnější činností v kampani. Jsou obrovské a v samém středu mají portál, který je třeba zničit. Portál může být chráněn generátory štítu. Ty je třeba zneškodnit první, aby byl portál zničitelný. Strategie se různí pevnost od pevnosti. Někde jste nuceni hojně stavět lávky přes propasti, jinde pomůže probourat neproniknutelné zdi mocný katapult.

Procedurálně generovaný svět je pestrý. Biomy na sebe pěkně navazují a každý má vlastní ráz s jiným typem těžitelných surovin i zvířat. Pokud se vydáte na průzkum, narazíte na mnohé cennosti: truhly s poklady, nové mounty nebo tajemství, která vám pomohou prasatům vyprášit kožichy. Mounti nejsou jen pro parádu. Každé osedlatelné zvířátko je něčím speciální – například tukan může plachtit a přerostlá modrá kočka bleskurychle utíká. Kůň, se kterým začínáte, je univerzálním zlatým středem.

Dobrodružství ve více hráčích

Celou kampaň lze projít až ve čtyřech hráčích. Hra nabízí také týmový PvP režim až pro čtyři na každé straně i takzvané Ztracené legendy – minihry. Co je velkou devizou – všechny zmíněné režimy mají procedurálně generovanou mapu. Nikdy nelze aplikovat stejnou strategii dvakrát.

PvP je hratelností podobné kampani. Nebojujete jen proti protihráčům, ale i hordám prasat. To vás nutí být neustále ve střehu a nezaměřovat se jen na soupeře. Nutností je souhra hráčů a rozdělení úloh. Materiály i limity jednotek jsou sdílené. Zápasy se mohou protáhnout klidně i na víc než dvě hodiny. Velmi zábavný je i zatím jediný režim ze Ztracených legend. Kooperativní tower defense s dvaceti vlnami nepřátel. Za zdárné dokončení získáte odměnu ve formě nového skinu. Zde se naplno projevuje slabší AI nepřátel i ne tak propracovaný tower defense systém.

Podle mě ty nejlepší tower defense tituly nutí využívat různých typů obrany. Hrají se spíš jako logické hry. Nutnost stavět věže podle typu nepřátel, různě je zpomalovat, aplikovat negativní staty. Zde si vystačíte s armádou, jedním typem věží v požehnaném množství a nějakým tím upgrade pro rychlejší střelbu a lepší výdrž. AI se omezuje jen na: dojít do středu vesnice a zničit vám centrum. Nehledá díry v obraně, a pokud uděláte složitou propustnou sérií zdí, je to doslova, jako když jdou prasata na porážku.

Rozhodně jsou multiplayer a minihry tím nejzábavnějším na celém titulu. Proto mě mrzí, že autoři nedali možnost lokálního gaučového multiplayeru. Ten má i původní Minecraft. Dětské tituly s možností hry více hráčů by měly mít lokální multiplayer jako samozřejmost. I kdyby muselo dojít k ústupkům v přehlednosti. Pořád lepší než nic.

Hra je primárně pro děti. To trochu hází celé té kooperativní a kompetitivní srandě klacky pod nohy – neobsahuje interní chat. Sice se dítka nenaučí žádné nové zajímavé slovo, ale dospělí se taky nedomluví. Jedinou možností, když chcete někomu něco důležitého sdělit, je vysílat do obrazovky telepatické vlny a doufat, že jste ve skrytu duše Jedi. Dá se to samozřejmě řešit programy třetích stran, ale to není vrchol komfortu. Ztracené legendy mají obrovský potenciál pro udržitelnost titulu. Pokud bude přibývat kvalitní obsah, o jeho stabilitu se nebojím. Jen není úplně jisté, jak to bude s monetizací nových režimů a miniher.

Kostičkoví mimoni

Vizuálně vypadá hra dobře, kostičková stylizace Minecraftu má svoje nezpochybnitelné kouzlo i po tolika letech. Příjemně mě překvapilo i ozvučení. Zvuky základen nahánějí hrůzu. Řinčí podobně jako marťanské mašiny z Války světů. Hudba je také kvalitní, stylem podobná pohádkovému Ori and the Blind Forest. Není však tak výrazná. Co si rozhodně zaslouží zmínku, jsou hojné renderované filmečky v kampani. Hra vás soustavně oblažuje animovanou groteskou ve stylu prasečích Mimoňů. Děti to určitě pobaví víc než dospělé, ale řemeslně jde o dobře odvedenou práci. V ničem nezaostává za hollywoodskými animáky.

Většinou když dojde na českou lokalizaci, tak není co kritizovat. Zde je to ovšem horší. Přehršel překlepů, chybějících písmen, někde texty nepasují do textových oken nebo se vyskytnou věty, které moc nedávají smysl.

Technická stránka hry je v pořádku. Co není úplně v pořádku, je míra exploitů. Minecraft by měl rozvíjet kreativitu, ale toto si asi autoři z Mojang a Blackbird Interactive nepředstavovali. Po odemčení schopnosti odstraňovat netherrock, může být hra triviální. Netherrock je povrch, na kterém stojí pigliní základny. Nelze na něm stavět. Pokud ho však systematicky odstraňujete a dostanete se do středu nepřátelské základny, můžete v klidu postavit vlastní zázemí a navrch udělat věžovou hradbu až k bossovi.

Není to nic proti pravidlům, ale stálo by zato to zakázat. Tak trochu exploit je i stavění budov ve vzduchu. Stačí jen postavit stavbu v lese a hned máte skvělý výhled a zároveň pro prasata zcela nedosažitelnou budovu. Pokud takto postavíte Studnu – vlastní bod pro fast travel, nemusíte se o její bezpečnost bát. Bude hrdě levitovat asi dvacet metrů nad zemí.

Vše ukáže čas

Minecraft Legends sice těží ze slavného fenoménu, ale nevyužívají ho naplno. Chybí tu svoboda a kreativita, která je s Minecraftem pevně spjata. Jde však i tak o velmi zábavný titul. Děti si užijí pohádkovou kampaň a dospělí návykový svižný multiplayer. To, jak bude hra ve výsledku kvalitní, se ukáže s přibývajícími režimy. Jde o slušný start. Ale stále je tu dost much, které by to chtělo vychytat.