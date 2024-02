Dělat příběhovou hru pro jednoho hráče byla blbost, uznali vývojáři propadáku

Není to tak dávno, co analytici předpovídali, že klasické příběhové hry pro jednoho hráče postupně vymřou. Naštěstí k tomu nedošlo, ovšem je evidentní, že nejvíce peněz vydělávají tzv. hry jako služba, kdy mohou jejich vydavatelé „pumpovat“ z hráčů peníze dlouhodobě, nikoliv jen nárazově.

Immortals of Aveum jsou možná až příliš rozsáhlí, proto byli na výrobu drazí.

Přesvědčili se o tom tvůrci loňské střílečky Immortals of Aveum, která navzdory solidním recenzím (viz ta naše) finančně propadla. Polovina zaměstnanců kvůli tomu přišla o práci a další osud studia Ascendant je nejistý. „Pokusit se na dnešním trhu uspět s AAA střílečkou pro jednoho hráče byl opravdu příšerný nápad,“ řekl pod příslibem anonymity jeden z vývojářů magazínu IGN. Ano, hra měla spoustu problémů, jako třeba přílišnou délku kampaně nebo sázku na ještě pořádně neotestovaný Unreal Engine 5, ten největší průšvih byl ovšem už v samotném konceptu. Takové hry totiž prostě pořádně nevydělávají. „Není to pokračování ani remake, netrvá 400 hodin, nemá žádné mikrotransakce ani žádné nesmyslné grindování v otevřeném světě,“ zhodnotil anonym, čím se hra liší od dnešních hitů.

Pro konzervativní hráče ze staré školy to není dobrá zpráva, protože by mohla od podobných plánů odradit i další vývojáře. Každopádně Immortals of Aveum nejsou špatná hra, jak si můžete zdarma vyzkoušet i v rozsáhlém demu.