Recenze jsou zbytečné, lidé si kupují špatné hry po milionech

Internetové diskuse jsou svět sám pro sebe a jejich vztah k reálnému světu je prakticky nulový. Kdyby se lidé k sobě v běžném životě chovali jako na sociálních sítích, nejspíše by světem zmítala občanská válka. O tom, jak moc je internetové prostředí odstřižené od skutečnosti, dokonale vypovídá výroční zpráva videoherní společnosti Take Two, která loni vydala remaster prvních 3D dílů série Grand Theft Auto.

Na Metacriticu má Grand Theft Auto: The Trilogy od uživatelů hodnocení pouhých 6 %.

I když měli autoři snadnou práci a časem prověřené hry měli jen vylepšit o pár moderních efektů, zcela selhali a jejich dílo zklamalo v každém ohledu (viz naše recenze). Že v tomto případě nejde jen o rozmazlenost znuděných recenzentů budiž důkazem hodnocení pouhých šest procent na Metacriticu nebo vítězství v naší anketě o propadák loňského roku.

Jenže z aktuálně prezentovaných finančních výsledků vydavatelství vyplývá, že Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition bylo vlastně úspěchem. Přesná čísla sice nejsou k dispozici, nicméně portál Video Games Chronicle na základě dat z předchozích let spočítal, že si hru koupilo zhruba deset milionů kopií, i ředitel Take Two Strauss Zelnick se nechal slyšet, že prodejní čísla překonala jejich nejoptimističtější předpoklady.

Ano, v tomto případě mohla jistou roli sehrát nostalgie, kdy si lidé prostě chtěli zavzpomínat na oblíbené hry z mládí a nad nějakými těmi chybami dokázali přivřít oči. Bohužel však nejde o ojedinělý incident, se správnou marketingovou podporou se totiž dobře prodávají i vyloženě špatné hry.

Šestý díl Resident Evila je obecně vnímán jako ten vůbec nejhorší, s deseti miliony prodaných kopií ovšem patří mezi ty nejúspěšnější. Anthem je symbolem úpadku kdysi oblíbeného studia Bioware, přesto tvůrcům přinesla více než sto milionů dolarů, epický průšvih Aliens: Colonial Marines byl v roce 2013 nejvýdělečnější hrou vydavatelství Sega. A ani nemusíme chodit tak dávno do minulosti, loňský Battlefield 2042 sice zklamal na plné čáře (viz naše recenze), ovšem i tak se zařadil mezi desítku nejúspěšnějších her na Steamu.

Oproti tomu The Last of Us Part II je nejoceňovanější hrou všech dob, v prodejích ovšem zaostává.

Z pohledu herního novináře to nejsou příliš optimistické informace, ukazuje se totiž, že se vlastně namáháme zbytečně. Komerční úspěch s kvalitou bohužel nijak nesouvisí a lidé stále nakupují jen na základě reklamních kampaní. A naopak, ty nejlepší hry, které se snaží vymanit ze škatulky pouhé spotřební zábavy pro masy zůstávají nepochopeny, jako se to stalo třeba The Last of Us 2. Kritiky nejoceňovanější hra všech dob je totiž s pouhými čtyřmi miliony prodaných kopií patrně nejhůře přijatou playstationovou exkluzivitou poslední dekády. Nabízí se pořekadlo „perly sviním“, ale nejspíš by se někdo mohl urazit.