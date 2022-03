Indický chirurg přerušil operaci, jen aby to natřel fanouškům xboxů

Najdete jen málo zbytečnějších činností, než je hádání se na internetu s cizími lidmi. Obzvlášť to pak platí o videohrách, které z podstaty mají přinášet především zábavu a relaxaci. Ale ruku na srdce, komu z nás čas od času neujedou nervy a neodolá nutkání přesvědčit okolí o tom, že zrovna jeho názor je ten jediný pravdivý, že?

Indický lékař, který na internetu vystupoval pod přezdívkou Dr. Shreeveera, ovšem tuto veskrze nesmyslnou činnost povýšil na novou úroveň stupidity. Ve vyostřené twitterové diskusi o tom, jestli je lepší herní konzolí Xbox Series X, nebo Playstation 5, jeden z diskutujících zpochybnil, že je tento vášnivý zastánce playstationů skutečně lékařem, jak o sobě v osobních údajích tvrdil.

Indický chirurg vystupující na internetu pod přezdívkou Shreeveera

Ten si ovšem něco takového nechtěl nechat líbit a tak zveřejnil ultimátní argument – natočil se přímo během chirurgické operace. „Tady jsem po zavedení anestezie, intubaci a napojení pacienta na řízenou mechanickou ventilaci při laparoskopické cholecystektomii na operačním sále. Vy, Xbotové, se snažíte shazovat moji identitu a profesi, protože neumíte argumentovat fakty,“ napsal pak k videu umístěnému na Youtube a Twitter.

Pobouření uživatelé srazily desítkami negativních recenzí hodnocení Shreeveerovy kliniky na minimum.

Tuto argumentační bitvu sice bez debaty vyhrál, ovšem příliš dlouho se z toho neradoval. Ostatní účastníky diskuse totiž jeho nezodpovědné chování pobouřilo. Nejen že svérázný lékař kvůli své marnivosti přerušil probíhající operaci žlučníku, ale navíc v záběru ukázal osobní údaje pacienta, které podléhají lékařskému tajemství.

Pozorným divákům se pak podařilo identifikovat jméno lékařského zařízení, a kliniku umístěnou v šestimilionovém Bengalúru rychle zaplavily desítky negativních recenzí, informováno bylo prý i její vedení. Shreeveera se pak sice slovy „jsem jen lidská bytost a dělám chyby“ omluvil a sdělil, že operovaný muž se zveřejněním videa souhlasil, kvůli neutuchajícímu tlaku však ale později raději zrušil všechny své profily na sociálních sítích. Jestli byl i nějak potrestán zaměstnavatelem, není známo.

Jestli teď ovšem máte pocit, že jde o ten nejhloupější příspěvek v dějinách žabomyších válek o počítačových hrách, tak jste na omylu. Loni totiž jeden zapálený fanoušek hry War Thunder „vyhrál“ hádku s jejími autory tím, že zveřejnil utajované vojenské dokumenty. Za to mu hrozí až patnáct let vězení (viz náš článek).