Zemřela královna, zmáčkněte F. Lidé na internetu truchlí zvláštním způsobem

Po sedmdesáti letech vlády zemřela britská královna Alžběta II. Této smutné zprávy je plný internet, proč si od ní ovšem neodpočinete na serveru o počítačových hrách? Protože sociální sítě zaplavila poněkud kryptická zpráva „Press F for the queen“ případně pouze „F“, jejíž význam může být pro lidi mimo herní komunitu poněkud nejasný. Dovolte nám ho tedy objasnit.

Sociální sítě reagují na smrt královny Alžběty II. písmenem F.

Nejde o nic jiného, než o vyjádření smutku a lítosti nad smrtí respektovaného člověka, který používá především mladá generace ve stejném kontextu jako například výraz „upřímnou soustrast.“ A jak to celé vzniklo?

Je to odkaz na krátkou pasáž z počítačové střílečky Call of Duty: Advanced Warfare z roku 2014 (viz naše recenze), ve které se hlavní hrdina účastní pohřbu svého nejlepšího přítele zabitého během (fiktivní hra se odehrává v budoucnosti) války v Jižní Koreji. V jednom momentu poněkud strojené scény je hráč vybídnut k tomu, aby přistoupil k rakvi a stisknutím tlačítka F (v PC verzi hry) vzdal zemřelému hold.

Press F to Pay Respects for the Queen pic.twitter.com/z7lUzU1fmQ — Saybin, the Darp Dragon! (@Saybin_Iacere) September 8, 2022

Absurdita této situace, kdy je zamýšlený smutek hlavního hrdiny devalvován na banální stisknutí klávesy, zapříčinila, že se z této scény stal populární mem.

Velikou roli v jeho rozšíření má známý americký moderátor Conan O’Brien, který na ní ve své Late Night show nenechal nit suchou. Původně se tak F používalo s ironickým podtextem, dnes už tento význam ztratilo a jeho pisatelé ho používají jako výraz úcty. Napevno se zabydlel i v českém prostředí, jak se ukázalo například již před třemi roky po smrti Karla Gotta.