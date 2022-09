Zemřela Alžběta II. Královna vládla 70 let, zažila 15 britských premiérů

„Nikdy si nestěžuj, nikdy nic nevysvětluj,“ říkala často Alžběta II. a podle toho také žila. Na první pohled chladná žena vždy dodržovala pravidla královského dvora, na veřejnosti dbala na oficiality a nikdy na sebe nepřipoutávala pozornost skandály.

Svou lidskou tvář si nechávala pro svou rodinu. „Má ráda psy, koně. A samozřejmě i lidi, vždyť má velkou rodinu,“ vzpomínal na královnu v rozhovoru pro iDNES.cz královnin dlouholetý mluvčí Dickie Arbiter.

Alžběta byla i v pokročilém věku velice čilá a Arbiter ji jednou popsal jako „vichřici energie“. „Než jsem došel k autu, abych jí otevřel dveře, královna seděla za volantem, motor běžel a ona čekala, až nasednu,“ vylíčil Arbiter jeden z výletů královské rodiny. Na venkově se podle něj cítila nejlépe.

Často ji doprovázeli její psíci plemene corgi, kterých za svůj život odchovala desítky. Ani ve stáří ji neopustila záliba v jízdě na koni, které propadla už jako čtyřletá holčička, když jí rodiče věnovali prvního poníka.

Princezna Alžběta Alexandra Mary se narodila 21. dubna 1926 v Londýně. Ačkoliv si brzy podmanila srdce Britů, vladařské schopnosti se od ní nečekaly. Alžběta byla dcerou prince Alberta, druhorozeného syna Jiřího V. Na trůn původně vůbec neměla usednout ani ona, ani její otec.

Malá Lilibet, jak holčičce přezdívali, vyrůstala po boku sestry Margaret. Rodiče chtěli, aby dívky prožily šťastné dětství a dobře se vdaly, vzdělání nebylo tehdy pro slečny z vybrané britské společnosti až tak podstatné.

Všechno se změnilo v roce 1936. Divoký životní styl a poměr s vdanou Američankou Wallis Simpsonovou vedl k abdikaci krále Edwarda VIII. Evropa se pomalu řítila do druhé světové války a Británie víc než kdy jindy potřebovala silného krále.

Těžká role padla na koktavého Alberta, korunovaného Jiřího VI., a teprve desetiletá Alžběta se stala následnicí trůnu. Nové postavení vyžadovalo hlubší znalosti a Alžběta se začala seznamovat s britskou ústavou.

Když vypukla válka, přestěhovala se královská rodina na hrad Windsor. Její matka tehdy na návrh jednoho z britských politiků, aby byly královské dcery evakuovány do Kanady, tvrdošíjně odvětila: „Mé děti neodjedou beze mě. Já neodejdu bez krále. A král nikdy neopustí zemi.“

A holčička se stala královnou

Během války pronesla Alžběta svůj první rozhlasový projev a v únoru roku 1945 se připojila k ženskému pomocnému sboru. Cvičila se v řízení a údržbě vojenských nákladních vozidel a stala se zkušenou řidičkou nákladních aut, přičemž projevila zvláštní cit pro mechaniku. Po pěti měsících byla povýšena do hodnosti mladé velitelky.

Jen dva roky po válce se jednadvacetiletá Alžběta vdala za poručíka námořnictva a svého vzdáleného bratrance Philipa Mountbattena. Do o pět let staršího potomka řeckého prince se zamilovala už jako třináctiletá dívka a roky si s ním psala.

Svatba se pak uskutečnila v chaotické poválečné náladě. Za svatební šaty musela dědička trůnu zaplatit přídělovými lístky a líčila se sama. Když Alžběta v saténové róbě přesto vstoupila do Westminsterského opatství před dva tisíce pozvaných hostů, i premiér Winston Churchill mluvil o „záblesku barev svítících na náročnou cestu, kterou máme před sebou,“ citoval jeho tehdejší slova magazín Vanity Fair.

Pár se těšil velké oblibě. Rok po svatbě se jim narodil princ Charles a za další dva roky princezna Anna. V roce 1951 se král Jiří VI. roznemohl a o rok později zemřel. Stalo se tak zrovna ve chvíli, kdy následnice trůnu byla s manželem na cestě po Africe. Pětadvacetiletá Alžběta se ihned vrátila zpátky, aby usedla na trůn.

Hlava církve Alžběta byla jako britská královna také hlavou anglikánské církve. Tu založil v 16. století král Jindřich VIII., aby se mohl rozvést s Kateřinou Aragonskou a vzít si Annu Boleynovou, když mu papež rozvod zakázal. S katolickou církví byla od té doby britská monarchie ve sporu. Alžběta II. během své vlády vylepšila vztahy s Vatikánem a v roce 1961 se setkala s papežem Janem XXIII. Jako první panovnice po 450 letech navíc uvítala papeže ve Velké Británii. Podepsala také zákon, který po 300 letech povolil následníkům trůnu ženit se (či vdávat) s katoličkami (katolíky).

„Vypadá jako holčička a stala se královnou,“ psal tehdy deník The Daily Telegraph. Korunovace se uskutečnila v červnu 1953 a poprvé v historii ji zásluhou prince Philipa přenášela televize. Alžběta II. v čela země stanula v nelehké době. Svět byl rozdělený studenou válkou a Británie ustupovala z pozice světové velmoci. Impérium se začalo rozpadat a kolonie požadovaly nezávislost.

Během své vlády královna zažila patnáct premiérů. Obzvláště ráda vzpomínala na Winstona Churchilla, který na počátku její éry dosluhoval. Když rezignoval, napsala mu: „Nemusím vám říkat, jak těžce budu postrádat vaše rady a povzbuzení. Bylo by zbytečné předstírat, že jakýkoliv nástupce dokáže zaplnit místo mého prvního premiéra,“ cituje královnin vlastnoruční dopis The Telegraph.

Asi nejproblematičtější vztahy měla s Margaret Thatcherovou. V roce 1986 list Sunday Times otiskl článek nazvaný „Královna zděšená bezcitnou Thatcherovou“. Královna tehdy údajně Železnou lady kritizovala, že odmítá uvrhnout sankce na Jihoafrickou republiku kvůli apartheidu.

I přes neshody, které mezi oběma ženami panovaly, byla královna velice znepokojená, když se v roce 1990 proti Thatcherové obrátila její vlastní strana. Političku tehdy překvapivě dokonce pozvala na dostihy, jak vzpomíná list The Independent.

Krize i renesance královské rodiny

Ty nejnáročnější životní problémy měla tehdy Alžběta II ještě před sebou. Čtyřicátý rok na trůně, rok 1992, později označila za „annus horribilis“ (strašný rok). Kromě požáru hradu Windsor se totiž rozpadla manželství tří z jejích čtyř dětí. Zřejmě nejbolestivější byl rozchod Charlese s princeznou Dianou.

Dopis, kterým královna v prosinci 1995 vyzvala manžele k rozvodu, patřil údajně k jejím nejtěžším krokům na trůně. Pár se rozvedl půl roku nato. A když v roce 1997 princezna Diana zahynula při autonehodě, pronesla královna v televizi výjimečně osobní projev.

Reakce Charlese Nový britský král Charles III. v prvním prohlášení po smrti královny Alžběty II. uvedl, že truchlí nad odchodem vážené panovnice a milované matky. „V období smutku a přeměn bude mě i moji rodinu utěšovat vědomí toho, jakému respektu a široké oblibě se královna těšila,“ napsal syn zesnulé panovnice. Je si vědom toho, že její odchod těžce pocítí lidé v Británii i po celém světě.

„Každý jsme se s tím nějak snažili vyrovnat. Není jednoduché vyjádřit takovou ztrátu. Prvotní šok nahradí směsice pocitů: nedůvěra, nepochopení, vztek – a starost o ty, kteří zůstali naživu,“ říkala pohnutě Alžběta s tím, že nemluví k národu jen jako královna, ale jako babička, která chápe ztrátu princů Williama a Harryho.

Královská rodina se tehdy netěšila příliš velké oblibě, což se změnilo až s dospíváním mladých princů. Svatbou prince Williama s Kate Middletonovou žil celý národ a obřad vysílala rádia a televize ve 180 zemích světa.

Důvěra v monarchii se obnovila a její popularita vyskočila nejvýše za dlouhá desetiletí. Královská rodina se také otevřela světu. Založila si kanál na serveru YouTube a oficiální profily na Facebooku i Twitteru. Její děti a děti jejích dětí však královně dělaly starosti i dál.

Popularitou rodiny zamávala aféra kolem prince Andrewa, který kvůli obviněním, že se zapojil do sexuálního zneužívání mladistvých dívek, musel na čas zmizet z veřejného života.

Historie se pak ironicky zopakovala, když si princ Harry vzal rozvedenou herečku Meghan Markle. Tehdy se pomalu, ale jistě začala rozevírat prasklina propasti, do které královská rodina spadla o tři roky později. Novomanžel Harry se od rodiny čím dál víc distancoval, spory i s blízkým bratrem Williamem prosakovaly do médií.

Nakonec se Harry vzdal svých titulů i povinností a s Meghan i synem Archiem se přestěhoval do Spojených států. Tam vyprali špinavé prádlo britské první rodiny před zraky celého světa, když poskytli moderátorce Oprah Winfreyové televizní rozhovor.

Interview bylo plné detailů o rasismu v Buckinghamském paláci, o Meghanině naivitě a touze po sebevraždě, smrti princezny Diany i Harryho „uvěznění“ v okovech monarchie. Nakonec z bolestné aféry podle mnohých pozorovatelů vyšla lépe sama královská rodina než příliš upovídaní Harry s Meghan. Zdálo se, že rozbité vztahy už nepůjdou slepit.

A pak přišla smrt prince Philipa. Královna Alžběta II. po třiasedmdesáti letech společného života zůstala sama. Ztratila svou životní a jedinou lásku, svého společníka. Muže, který jí byl vždy nablízku a který ji dokázal rozesmát.

Oblíbeného člena královské rodiny tehdy na jaře 2021 oplakávaly miliony Britů a nejen jich.

Princův pohřeb na hradě Windsor alespoň zdánlivě pomohl zklidnit rozjitřené emoce mezi bratry Williamem a Harrym, výroky osamostatněného manželského páru to však nezastavilo. Ostatně detaily z rodinného života nevynesl jen Harry. Skandály oživil (a uměleckou licencí přiživil) i veleúspěšný seriál Koruna, k jehož divačkám údajně patřila také sama Alžběta II.

Nejdřív brexit, pak koronavirus

Zkušená panovnice s Brity prožila ještě dvě hluboké krize. Tu první si obyvatelé Spojeného království přivodili sami, když se v referendu rozhodli o odchodu z Evropské unie. A tradičně politicky neutrální královna je prý tehdy v soukromí podporovala, jakkoliv palác tyto informace vždy popřel. Ani ona však asi nečekala, že se brexit potáhne téměř čtyři roky.

Mnozí pak na celou akci změnili názor, ale to už bylo pozdě. Země vystoupila z EU v lednu 2020. Jen, co to udělala, přišla nová pohroma. Koronavirus. Pandemie se rozšířila z Číny a velmi rychle zasáhla celý svět. Alžběta II. tehdy teprve popáté ve své kariéře promluvila k občanům ve zvláštním poselství, v němž je vyzvala k dodržování opatření a poděkovala zdravotníkům.

„Doufám, že v nadcházejících letech bude každý schopen být hrdý na to, jak se této výzvě postavil. A že ti, kteří přijdou po nás, řeknou, že Britové této generace byli silnější než kdy jindy. Že vlastnosti jako sebekázeň, tiché a upřímné odhodlání i pocit sounáležitosti nadále charakterizují tuto zemi,“ nabádala.

Její země vedená Borisem Johnsonem nejdřív příchod viru těžce nezvládala, nakonec se však stala premiantem v rychlosti očkování. A příkladem tehdy šla i královna s princem Philipem, když si oba nechali podat vakcínu, aby motivovali národ k témuž.

V roli královny ještě fanynka psů a koní stihla jmenovat svého posledního premiéra, respektive premiérku, a to když Johnson po množství skandálů odstoupil a do čela konzervativců se postavila Liz Trussová. Churavějící panovnice už ji však nepřijala v Buckinghamském paláci, jak velí tradice, ale na hradě Balmoral, kam se na sklonku života přestěhovala.

Odtamtud také sledovala nástup dalšího válečného konfliktu v Evropě, válku na Ukrajině. Ačkoliv se k hrůzám ruské invaze oficiálně nevyjadřovala, podle médií poslala organizaci pomáhající ukrajinským uprchlíkům „velmi štědrý“ příspěvek. A když Ukrajinci po celém světě 24. srpna 2022 slavili svůj Den nezávislosti, britská královna jim v blahopřání vzkázala: „Snad se v budoucnu začne blýskat na lepší časy.“

Svět se za dlouhé vlády Alžběty II. hodně změnil, královna však po celý život zůstala pro Brity symbolem jistoty a stability.