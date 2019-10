Internet zaplavilo písmeno F. Lidé jím vyjadřují lítost nad Gottovým úmrtím

9:39 , aktualizováno 9:39

Sociální sítě po smrti Karla Gotta zaplavily reakce v podobě písmene F. To, co by se některým mohlo zdát jako projev neúcty, je ve skutečnosti obdoba již zaběhlé zkratky RIP, která by se do češtiny dala přeložit jako odpočívej v pokoji. Převážně mladí lidé jí vlastně slangově vyjadřují respekt k zesnulé osobě.