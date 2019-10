Gott změní definici státního pohřbu, je určen prezidentům, tvrdí Forejt

Premiér Babiš mluvil o státním pohřbu, je to vhodné?

Můžu jen odhadovat, ale myslím, že pan premiér chtěl pro Karla Gotta uspořádat důstojný, velký pohřeb a použil v té souvislosti termín státní pohřeb, ten má však jasná pravidla, definici.

Co to je státní pohřeb?

To je název pro několik ceremoniálních aktů nejvyšší úrovně - od převezení rakve, samozřejmě za účasti armády, generality, s koňmi a na lafetě, převáží se na symbolické místo, následuje smuteční rozloučení ve Vladislavském sále, za účasti veřejnosti, která se zesnulému přijde poklonit. Až po detaily, jako že důstojníci nosí na levém předloktí černou pásku.

Samozřejmou součástí je také smuteční zasedání obou komor parlamentu. Ve finále pak přijde poslední rozloučení. Většinou se jedná o poctu prezidentovi, který byl zároveň nejvyšším velitelem armády. Například v Británii je státní pohřeb vyhrazen jen panovníkovi, ani Margaret Thatcherová nebo Winston Churchill neměli státní pohřeb.

Komu se u nás dostalo pocty státního pohřbu?

Státní pohřeb za posledních šedesát let měli pouze dva lidé, prezident Ludvík Svoboda, v roce 1975 a prezident Václav Havel v roce 2011. Spočítejme si kolik za tu dobu zemřelo mimořádných a výjimečných sportovců, vojáků, vědců, umělců. To není ponižování Karla Gotta.

Státní pohřeb má jasné definice. Pokud ho má mít Karel Gott, bylo by nejdříve potřeba upravit jeho definici. Jestli mu taková pocta patří, musí říct rodina, jestli by takovou poctu přijala. Je potřeba si říct, co je státní pohřeb a jestli by nebyl vhodnější pohřeb se státními poctami. Státní pohřeb znamená, že tělo Karla Gotta povezeme na lafetě a za ním půjde generalita. Příliš mi to připomíná film Kdyby tisíc klarinetů.

Nelze uspořádat nějakou civilní variantu, bez vojáků, lafety, zasedání obou komor parlamentu?

Pokud budete péct bábovku, nelze vybrat jen některé ingredience. Státní pohřeb má jasnou definici. Nedá se vybírat, jsou pravidla, která je potřeba dodržet, pravidla mají v sobě ukrytou symboliku a historii. Pokud si vybereme jen něco, pak se to všechno ztratí.

Premiér připustil, že by se pohřeb mohl odehrát v katedrále.

To mě zarazilo, že se o ní o ní v souvislosti se státní pohřbem začalo mluvit, je to jediný pojem, který v definici státního pohřbu není. Nemůžete předpokládat, že dotyčný bude katolík. A katedrála je katolický kostel, to není ekumenické místo, nebo místo bez vyznání...

Když se řekne katedrála, položil jsem si otázku, jakou by to proběhlo formou? Bude to katolický pohřeb, byl Karel Gott katolík? Proběhnou jen pohřební obřady nebo zamyšlení? Vyčkal bych na rozhodnutí rodiny.

VIDEO: Gott bude mít státní pohřeb, pokud si to rodina bude přát, řekl premiér Babiš (2. října 2019):

VIDEO: Gott bude mít státní pohřeb v katedrále sv. Víta, pokud s tím bude souhlasit rodina, řekl Babiš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hrad nechal už teď vyvěsit vlajky na půl žerdi, je to v pořádku?

Musí být vyhlášen státní smutek, ať jednodenní nebo vícedenní. Kdo dnes vyhlásil státní smutek? Pokud je spustěno už teď, je to špatně. Je to hrubá chyba proti zákonu.





Jaká pro to platí pravidla?

Státní vlajka nesmí nikdy vlát na půl žerdi. Jen v den státního smutku. Musí být spuštěna za rozbřesku a vytažena do plnosti po západu slunce. To jsou železná pravidla, která nesmí být porušena. Jiné zacházení je hrubé zneuctění státního symbolu. To není úcta ke Karlu Gottovi, to je ponížení státu, který mu chce vzdát úctu.

Jak by měl tedy podle vás pohřeb vypadat?

Počkal bych na vyjádření rodiny. Stát má vzdát mistrovi poctu. Ale jakou formou. Měl jsem možnost Karla Gotta poznat jako mimořádně pečlivého člověk, státních symbolů si vážil a jak mi jednou říkal, zpívání státní hymny považoval za to nejtěžší. Počkal bych na vyjádření paní Gottové, zatím je to všechno hypotetické uvažování. Určitě přemýšlel o věcech, které přijdou.

Zmiňujete pohřeb se státními poctami, co to znamená?

Přítomnost státní vlajky, účast vojáků pražské posádky. Při pohřbu ombudsmana Otakara Motejla se tak stalo v roce 2010 poprvé. Rodina si přála, aby to bylo v jeho oblíbeném divadlo na Fidlovačce a byli u toho vojáci. To byl aspekt státní úcty. Tehdy se hledala citlivá cesta, jak to provést.

Jak obvykle vypadají rozloučení s význačnými umělci?

Podobná rozloučení se většinou konají třeba v Národním divadle, nebo na jejich domovské scéně, protože většinou je provází různá umělecká vystoupení. To patřilo k jeho životu. Například zpěvák Waldemar Matuška měl rozloučení na Žofíně, to jsem tehdy považoval za rozumné řešení.