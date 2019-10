Není krásnější odchod ze života. U Gotta doma bylo veselo, řekla Špátová

Hudební publicista Josef Vlček ve studiu iDNES.cz vzpomněl na ikonický moment, kdy se na balkóně Melantrichu objevil Karel Gott společně s Karlem Krylem a zazpívali hymnu. „Podle mne to bylo vyvrcholení sametové revoluce. Bylo to zjevení a poselství. ‚Když už i Gott, tak my taky,“ zauvažoval Vlček. „Byl to klíčový moment. Ale chápu Karla Kryla, že z toho měl občas deprese. Ale když se napil, sám říkal: ‚my jsme tu revoluci s Gottem udělali‘. Tohle byl prostě symbol,“ uvedl Vlček.

„Zpěv nebyl domluvený. Domluva vznikla až přímo tam, byla to improvizace. Tehdy ho přemluvili, aby šel zazpívat hymnu a pak k tomu připojili i Karla Kryla. Byla náhoda, že tam zrovna byli oba. Oni se společně setkali už několik týdnů před tím. Byl jsem u toho, šlo o výročí třiceti let Semaforu. Mluvili tam spolu, něco si špitali. Je dost možné, že tam klíčila nějaká vazba nebo spolupráce,“ zauvažoval publicista.

Na Karlu Gottovi ocenil jeho profesionalitu. „Byl vždy vstřícný. A opravdu četl naše články,“ řekl Vlček. To potvrdil i hudební redaktor MF DNES Jindřich Göth a vzpomněl, jak mu Gott kvůli vzpomínkám na výročí smrti Johna Lennona sám volal. „Byl perfektně připraven. Máte na mne čas? ptal se. Do telefonu pak pronesl perfektně připravenou řeč, kterou nebylo třeba upravovat,“ vzpomněl Göth.

Na Gottovu ochotu odpovídat zavzpomínala i vedoucí kulturní rubriky Mirka Spáčilová. „Nikdy nikoho neodmítl. Vždy byl připravený podesáté odpovídat na tu samou otázku, vždy si dal práci něco vymyslet, i kdyby ten novinář byl ze školního časopisu,“ vzpomínala novinářka na nekonečná Gottova vítězství v anketách TýTý či Český slavík. „Karel Gott byl úžasným důkazem rčení ‚věk osvobozuje‘. Čím byl starší, tím víc si ze sebe dokázal udělat legraci,“ zdůraznila.

„V šedesátých letech neuměl mluvit, ale s přibývajícím věkem se měnil v baviče. Dokázal být vtipný. Měl jemný humor,“ dodal k jeho vystupování Vlček. „Humor džentlmena,“ doplnila Spáčilová.

Hudební publicisté dále zdůraznili kouzlo Gottova hlasu. „Ten hlas přebije všechno. Je to hlas, který tady nebyl a nebude. Něco v něm je, co lze jen těžko popsat. Měl písně lepší i horší. Ovšem pořád tam byla devíza hlasu a snaha odevzdat maximum,“ řekl Göth. „Má za sebou tři sta desek, samozřejmě některé jsou lepší, některé horší. Ale tím hlasem tomu vždy něco dodal,“ souhlasil Vlček.

Šedesátá léta, kam patří i nezapomenutelný hit Trezor, oba hodnotí jako zpěvákovo nejsilnější období. „Fantastický comeback pak byla píseň Když muž se ženou snídá, kterou mu napsal Palo Habera,“ připomněl Göth hit ze začátku devadesátých let. Vlček zmínil i Gottův poslední singl, duet s dcerou Srdce nehasnou, jenž mu napsal Richard Krajčo. „Krajčo mi vyprávěl, že když píseň přehrával kolegům z kapely, říkali mu, že je okradl o hit,“ uvedl Vlček.

Publicista dále zdůraznil, že Gott měl okolo sebe vždy skvělé skladatele a autory. „Nejvíc mu samozřejmě napsal Karel Svoboda. Některé písně se neuchytily, ale celově měl tak šedesátiprocentní úspěšnost a to klobouk dolů,“ zauvažoval.

„Jdi za štěstím bylo jeho motto,“ uvedla pak ke zpěvákovu životu dokumentaristka Olga Malířová Špátová, která poslední rok chystala o Karlu Gottovi film a strávila s ním spoustu času. „Vždy mi říkal, že je důležité štěstí neustále čapat. On to uměl celý život a šel za ním. Vedle obrovského smutku tak cítím i radost a štěstí za to, jaký měl život. Šedesát let měl život zaplněný láskou, uměl ji i dávat,“ uvedla režisérka. „Léčil i tím, jak se choval. Proto ho máme tak rádi. Vyloženě se zastavil čas,“ řekla.

Snímek přijde do kin na jaře. „Naposledy jsme se s Karlem Gottem setkali před čtrnácti dny, kdy chtěl vidět materiál. Jeli jsme za ním s celou střižnou, nainstalovali ji u něj doma, pouštěli mu natočené záběry a on se koukal. Podle jeho reakcí jsem pochopila, jak to vnímá. Většinou byl šťastný a říkal, že jeho život nebyl nuda,“ vzpomněla režisérka na poslední setkání. „Do poslední chvilky byl se svou rodinou. Není krásnější odchod ze života. Holky mu dělaly obrovskou radost. U něj doma bylo veselo,“ zdůraznila Špátová.

Nejpopulárnější český zpěvák zemřel v noci v úterý 1. října. „S nejhlubším zármutkem v srdci oznamuji, že nás včera (v úterý), krátce před půlnocí, po těžké a dlouhé nemoci, opustil můj milovaný manžel Karel Gott. Odešel doma, v tichém spánku, v kruhu své rodiny,“ sdělila Ivana Gottová.

Gott v polovině září oznámil, že trpí akutní leukémií. Se zdravotními problémy bojoval i v roce 2016, v listopadu předchozího roku mu lékaři diagnostikovali nádorové onemocnění mízních uzlin.



Karel Gott je nejslavnějším českým zpěvákem populární hudby. Vydal skoro tři stovky alb, a svém kontě má desítky milionů prodaných desek. Populární je též v Německu či Rusku. Zlatým a Českým slavíkem byl zvolen dvaačtyřicetkrát, poprvé v roce 1963.