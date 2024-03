Nebýt seriálu o Buffy, jsem bezdomovec, přiznala hvězda The Last of Us

Díky souběžně vysílaným seriálům Mandalorian a The Last of Us byl loni herec Pedro Pascal jedním z nejsledovanějších mužů zábavního průmyslu. Není proto divu, že se teď další nabídky z Hollywoodu jen hrnou a již brzy ho budeme moci vidět i na „velkých plátnech“ v chystaných blockbusterech, jako je pokračování oscarového Gladiátora nebo dalším restartu marvelácké značky Fantastická čtyřka.

Nechybělo ovšem mnoho a tento emigrant z jihoamerického Chile mohl svým charismatem oslňovat jen hrstku svých známých. Trvalo mu to prý skoro 15 let paběrkování v menších rolí, než se jeho kariéra skutečně nastartovala. „A to se bavíme o fázi, kdy jsem se bál, že si nebudu moci dovolit jít k lékaři, onemocnět, jít na operaci, nebo zaplatit nájem,“ řekl osmačtyřicetiletý sympaťák v rozhovoru poté, co si od herecké asociace SAG převzal cenu za herecký výkon v hlavní roli.

„Neměl jsem na účtu ani 7 dolarů (asi 170 Kč), když mi přišly dodatečné odměny za mé účinkování v Buffy, přemožitelce upírů, a to byl doslova ten jediný důvod, proč jsem mohl vytrvat a nevzdat to,“ zavzpomínal Pedro na své účinkování v populárním teenagerském seriálu z devadesátých let. Přitom se objevil jen v jediné epizodě, na jejímž konci ho titulní postava v podání Sarah Michelle Gellarové zabije.

Trvalo to sice dlouho, nakonec si ovšem producenti konečně charismatického herce povšimli a skrze výrazné účinkování v seriálech jako Narcos nebo Hra o trůny se vypracoval až do hlavních rolí. Fanoušci seriálu The Last of Us ho už netrpělivě vyhlížejí v druhé sérii (fanoušci her z pochopitelných důvodů mnohem méně), ještě letos ho ovšem budeme moci vidět v dalších pěti filmech.