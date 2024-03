Nový trend na Twitchi: Streamerky promítají hry na svá prsa a pozadí

Streamovací platforma Twitch je svět sám pro sebe a postupně se stává jakýmsi průsečíkem mezi sociální sítí pro fanoušky počítačových her, pornografickou stránkou a přehlídkou lidských kuriozit. Nabídka je vskutku pestrá a každý si tam najde to své, zároveň se lze jen těžko vyhnout aktuálním trendům. Mezi ty nejvíce diskutované v těchto dnech patří streamování obrazu na vlastní tělo.

Streamerský Inception: Asianbunny si nechává na podprsenku streamovat videohru, zatímco její obraz je streamován na Morgpiino pozadí.

Jako první tím na sebe upozornila dvaadvacetiletá modelka vystupující pod přezdívkou Morgpie.

Ta je vedle Twitche zároveň i hvězdou nejznámějšího serveru pro dospělé Pornhub a na sociálních sítích vystupuje pod všeříkající přezdívkou Velká děloha (Big Womb). Kromě svého obličeje často živě vysílá i záběry svého pozadí a právě na ně si výmluvně nechala zobrazit poučnou přednášku svého kolegy Charlese Whitea (aka MoistCr1TiKaLa) o evoluci streamingu.

Ani k tomu nepoužila projektor, ale jen pomocí speciálního softwaru „naklíčovala“ původní video na místo svých přiléhavých kraťasů. Amatérské provedení ovšem divákům nevadilo a úspěch se dostavil.

Morgpie proto později stejným způsobem vysílala hraní populární střílečky Fortnite, a dokonce i komunitě poskytla fotografii svého pozadí v ostře kontrastních barvách, jakožto „klíčovací plátno“ pro další využití. Okamžitě se našli napodobitelé, například taková Asianbunny si video pro změnu nechá promítat na svoji objemnou podprsenku.

Jak už to tak bývá, ze strany svých mužských kolegů se dočkaly spíše posměšků a parodií, ale nevypadá to, že by je to příliš trápilo.

Rozumíme tomu, že si tato dekadentní performance své fanoušky našla, nicméně z ryze hráčského pohledu musíme upozornit, že podobné streamy jsou o ničem. Tím, že se celkový obraz ořízne na menší plochu, totiž sledující ztrácí přehled o většině zásadních informací, jako je například uživatelský interface zobrazující používanou zbraň nebo zbývající počet nábojů.

Něco nám však říká, že prostě jen nejsme ta správná cílovka.