A máme po… zadnici. Twitch zakázal streamování na intimní místa

Stejně jako například společnosti bojující proti kybernetické kriminalitě, tak i Twitch musí pružně reagovat na nové trendy, jimiž se mnozí lidé snaží na tuto streamovací platformu propašovat erotický obsah.

Streamování na vlastní tělo už je podle nových pravidel zakázáno.

Začalo to streamováním v bikinách (viz náš článek), pokračovalo přes nahotu do půl těla (viz náš článek), posledním trendem bylo zobrazování hraných videoher přímo na své tělo, nejčastěji na zadek nebo dekolt.

Začala s tím pornoherečka Morgpie, rychle se přidaly další, přitom mnohé se už ani neobtěžovaly s nějakou projekcí a jednoduše vedle obličeje živě vysílaly i statické záběry na své pozadí (viz náš článek). Twitch tak místo platformy zaměřené na hráče zase začal vypadat jako Pornhub pro děti.

A to se samozřejmě nejpoužívanější streamovací platformě, která je financovaná převážně z prodeje reklamy, nelíbilo. Málokterý inzerent chce být totiž spojován se softcore erotikou, že? A tak, stejně jako mnohokrát v minulosti, došlo k úpravě pravidel. Nově je teď zakázán veškerý obsah, který se „delší dobu zaměřuje na intimní části těla.“ Podle této definice je tedy možné streamovat hry například na záda, tak nějak pochybujeme, že by o takový druh obsahu byl nějaký větší zájem.

Ale nebojte, nebude trvat dlouho, a někdo zase vymyslí nějaký další neotřelý způsob, jak se před převážně nedospělým publikem beztrestně obnažovat.