Streameři na Twitchi už nesmí ani předstírat, že vysílají nazí

Streamovací platforma Twitch si se zobrazením nahoty a lehké erotiky dlouhodobě neví rady. Na jednu stranu nechce své hvězdy omezovat v jejich kreativitě, aby jim náhodou neprchly ke konkurenci (jako to nedávno udělala například Amouranth), na tu druhou ovšem potřebuje dětské publikum, které je z marketingového hlediska nejsnáz ovlivnitelné. Důsledkem tohoto konfliktu jsou neustále se měnící pravidla pro zobrazení nahoty, které se marně snaží reagovat na aktuální vysílací trendy.

Takto už streameři vystupovat moci nebudou.

Přitom to ze začátku vypadalo tak jednoduše. Twitch se před pár lety pokusil zabránit fenoménu „prsatých“ streamerek, které se před kamerami producírovaly jen v bikinách, tím, že nošení plavek povolil pouze v odpovídajícím kontextu, tedy v blízkosti vody. Jenže streamerky si s tím dokázaly kreativně poradit – prostě si před kameru dotáhly nafukovací dětský bazének a pokračovaly dál, jako by se nechumelilo.

Od té doby se pravidla změnila bezpočtukrát, někdy je jejich aktualizace tak častá, že se jejich význam zásadně liší ze dne na den. Tak tomu bylo například v případě nedávné módní vlny, kdy streameři vystupovali zcela svlečení, ovšem s kamerou umístěnou tak, aby nebylo nic závadného vidět (psali jsme tady). Twitch se nejprve nechal slyšet, že je s tímto druhem vysílání vlastně v pohodě, jen aby o pár dnů později otočil a „nahé“ streamy zakázal.

Neznamená to ovšem, že by snad Twitch přestal být sexy.

Lidé jsou ovšem kreativní a pravidla začali obcházet, například tím, že své intimní partie „přelepili“ cenzorským černým obdélníčkem, případně do záběru umístili láhev nebo jiný předmět, který problematickou oblast zakryl.

Moderátorům platformy už ovšem s neustálým slovíčkařením a touhou napínat pravidla došla trpělivost a tak se rozhodl podobnou činnost vyřešit jednou provždy. Zakázáno už je nově i takové vysílání, které jen vyvolává dojem, že je člověk nahý, ať už tomu tak ve skutečnosti je nebo ne. Jinak řečeno, nestačí vyvarovat se záběrům na intimní části těla, člověk musí skutečně ukázat, že má na sobě nějaké oblečení.

Na druhou stranu to rozhodně neznamená, že by snad Twitch začal být cudný – pokud budou mít ženy (a ostatní lidé, kteří se identifikují jako ženy) nějakým oblečením zakryté bradavky, mohou svůj výstřih prezentovat i nadále. Letmým pohledem do „bazénkové“ kategorie Twitche lze ověřit, že v tomto ohledu je vše při starém.