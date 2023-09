Už nic nového pro Mario Kart Tour. Je to kvůli pokračování na Switch 2?

Mario Kart Tour je hra z roku 2019 a pokus Nintenda prosadit se se svojí ceněnou závodní značkou i v segmentu mobilních telefonů a tabletů. Tvůrci proto vsadili na zjednodušené ovládání a free 2 play pojetí založené na systému gacha. Ačkoliv hra je poměrně úspěšná, mezi ty nejvíce vydělávající ani zdaleka nepatří. Nintendo s rostoucí popularitou vlastní konzole Switch postupně přehodnotilo svůj vztah k mobilnímu segmentu a aktivity v něm utlumuje.

Uživatelé Mario Kart Tour tak aktuálně v záložce s novinkami zjistili, že od 4. října začne ve hře rotovat již dříve vydaný obsah a potvrdili, že se nechystají žádné nově tratě, závodníci ani vozítka. Pro free 2 play hru je to v podstatě rozsudek smrti.

Mario Kart 8 Deluxe je nejprodávanější hra na Switch. Mario Kart Tour na iOS a Android sice vydělává, ale tak velký hit, jak Nintendo doufalo, to není.

Načasování přitom nepůsobí náhodně. Mario Kart 8 Deluxe je s více než 55 miliony kusy nejprodávanější hra na Switch. Ještě léta po vydání do ní vycházejí nově tratě, ať už z minulých dílů nebo právě Mario Kart Tour. Víme už také, že Nintendo chystá nástupce Switche, který nevyjde dříve než 31. března (konec fiskálního roku). Napadá vás nějaký kandidát na launchovou hru, tzv. system seller, který hráče přesvědčí pořídit si novou konzoli? Správně, Mario Kart 9, respektive Mario Kart 10 (hráči se doteď dohadují, zda Tour vnímat jako devítku) je jasný kandidát.

Co se nástupce Switche týče, o němž prozatím píšeme jako o Switchi 2, Nintendo oficiálně potvrdilo jen několik střípků a je nepravděpodobné, že by si nějakým letošním oznámením kazilo stále silné (vánoční) prodeje. Co se posledních věrohodných informací týče, Nintendo podle britského Eurogameru ukazovalo vybraným vývojářům na Gamescomu tech demo upravené verze hitu Zelda: Breath of the Wild, které odpovídá specifikacím nové konzole. Podle VGC prezentovalo také upscalované tech demo Matrixu Awakens, což je demonstrace možností Unreal Enginu 5.