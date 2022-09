Slavný youtuber se stal obětí swattingu, policie mu zdemolovala byt

Takzvaný swatting je poměrně drsný „žert“ spočívající v tom, že pachatel oznámí záchranným složkám smyšlený incident, který se má údajně odehrávat na adrese nic netušící oběti.

Při prohlídce půdy se jeden z policistů propadl stropem.

To má zpravidla za následek vyslání zásahové jednotky, která jede na místo s vědomím, že se tam pohybuje ozbrojený pachatel, a tak může jít o život. A jak už jsme se mnohokrát mohli ze zpráv přesvědčit, minimálně ve Spojených státech se policie příliš nerozpakuje střílet ostrými.

Swatting už si vyžádal minimálně jeden lidský život (viz náš článek) a bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by měl jen tak vymizet. Někteří veřejně známí lidé se ho přitom dočkali tolikrát, že už si dokázali zvyknout. Jedním z takových je i streamer Ludwig, který s víc než třemi miliony sledujících patří mezi největší hvězdy na Youtube. Mimo jiné je letošním držitelem hlavní ceny z prestižní soutěže Streamer Awards.

Streamer Ludwig Ahgren se proslavil napřklad i tím, že streamoval třicet jedna dní v kuse, tedy i během spánku.

Na dům, ve kterém žije spolu se svojí přítelkyní a několika kamarády, už byla zásahová jednotka vyslána tolikrát, že má prý s policií dohodu, aby mu v případě dalších oznámení pro jistotu ještě zavolali na speciální číslo, odkud by měl možnost probíhající zásah odvolat. K tomu ovšem tentokrát nedošlo.

Když si tak jednoho dne během probíhajícího šachového streamu odskočil pro vodu, najednou překvapeně zíral do hlavně jednoho ze zasahujících policistů.

„Jak vidíte, nejsem ani otřesený,“ vysvětloval poté svým divákům, proč byl jeho poslední stream nečekaně ukončený. „Snad jen trocha adrenalinu. Obecně vzato, cítím se dobře. Ta úvodní část je trochu děsivá, ale pak ji rychle přebije pocit naštvanosti. Jsem prostě jen naštvaný,“ popsal své pocity bezprostředně po zážitku, který by asi většinou lidí pořádně otřásl.

V roce 2015 byl jistý Tyran Dobbs při zbytečném zásahu postřelen dvěma gumovými projektily.

Ztráta soukromí a několika hodin života při čekání na to, až policie dokončí podrobnou obhlídku domu, ovšem nebyla tím jediným, čím se musel zabývat. Jeden ze zasahujících policistů se totiž při prohlídce půdy propadl stropem, a tak má Ludwig nad schody díru jako po nevybuchlé bombě.

A dá se s tím do budoucna něco dělat? Patrně ne. Ludwig to věcně bere jako daň za slávu, nové živobytí si hledat nehodlá a měl aspoň pořádnou historku do svého pravidelného podcastu.