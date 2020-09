Vývoj Lords of the Fallen 2 začíná od nuly

Když loni v květnu vydavatelství City Interactive ukončilo spolupráci s týmem Defiant Games, vypadalo to se značkou Lords of the Fallen bledě (psali jsme tady). Toto akční RPG sice v roce 2014 vzbudilo pozitivní reakce (viz naše recenze), od té doby se však v tomto žánru stalo mnohé.

Nyní to vypadá, že fanouškům série přeci jen svitla naděje.



Nově vzniklé studio Hexworks je tvořeno zkušenými harcovníky, kteří mají zkušenosti s vývojem AAA titulů, oficiálně započalo práce na pokračování. Všech 25 zaměstnanců rozmístěných do dvou kanceláří v Bukurešti a Barceloně slibuje udělat vše, aby tuto pozapomenutou značku vrátili zpět na světlo světa. Jejich pokračování má být mnohem temnější a násilnější než originál, přesně jako je tomu u aktuální konkurence, kterou tvoří především Bloodborne nebo Mortal Shell.

Žádné obrázky ani předběžné datum vydání bohužel ohlášeno nebylo.