Hráčům se aktuální hra zdarma od Epicu nelíbí, má tragické hodnocení

Při každém darování nové hry dosud Epic Store oznamoval, na kterou další se hráči mohou těšit příště. Minulý týden ovšem tuto svou tradici porušil a na čtvrtek 20. května jen oznámil, že nás čeká překvapení. A překvapení to vskutku bylo, pro mnoho lidí ovšem ne příliš pozitivní.

Co se týče pouze dění na hřišti, je NBA 2K21 pro fanoušky basketbalu skvělou volbou.

„Takhle zklamaný jsem byl naposledy, když jsem se dozvěděl, že Santa Claus není skutečný,“ glosoval jeden z uživatelů na internetu, když zjistil, že aktuálně nabízená hra má na agregátoru hodnocení Metacritic od uživatelů známku pouhých 1,1 z 10.

Takové zklamání je poněkud přehnané, série NBA 2K je totiž vysokorozpočtovou simulací basketbalu a určitě si s ní lze užít spoustu srandy. Jenže agresivní platební politika vydavatelství Take 2 fanoušky tak naštvala, že ji hned v den vydání podrobili review bombingu. A nejen na Metacriticu, ale i na Steamu, kde mohou hodnotit pouze hráči, kteří si hru skutečně koupili.

V čem je problém? Kromě toho, že hra oproti minulému ročníku nenabízí prakticky žádná vylepšení (což teď nikoho trápit nemusí, protože je zadarmo), je to přílišný důraz na mikrotransakce. Pokud si jen tak čas od času hodláte zahrát virtuální basket s přáteli, není problém, ale v případě většiny komplexnějších módů hry narazíte na bariéru v podobě mikrotransakcí.

Už trailer na minulý ročník vypadal spíše jako casino než sportovní videohra (viz náš článek), v tomto dílu se situace prý ještě zhoršila, když autoři do hry například implementovali nepřeskočitelné reklamy (viz náš článek).

Dlužno říct, že recenzenti hru hodnotili shovívavěji (agregované hodnocení 67 %), přesto se najde spousta lidí, kteří Epicu za jeho nabídku nadávají.

Nejlepší ovšem bude, když si názor uděláte sami. NBA 2K21 si můžete až do 27. května navždy přidat do knihovny na tomto odkazu, poté bude hra nahrazena jinou. A i tentokrát půjde o tajemství.