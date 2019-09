Hráči nenávidí nové NBA 2k20, hra je druhá nejhorší na Steamu

Každoroční vydávání sportovních her už je tak trochu rutina. Jediné, co dopředu nevíme, je hvězda, která se objeví na obalu hry. Jinak vývojáři jen aktualizují soupisky, přidají nějakou novou fíčuru, která nikoho stejně nezajímá, a se vzletnými reklamními frázemi vypustí nový ročník do světa.

Pokud vám jde jen o zápasy, je hra NBA 2K20 dobrou volbou. Jinak je ovšem rozbitá až běda.

Recenzenti si pak jen postěžují, že už ani neví, co o stále stejné hře ještě psát, ale že je to furt baví a hráči pak stejně kupují jako zběsilí. Jen málokdy se stane něco opravdu zajímavého, jako je přechod na nový engine či revoluční způsob ovládání.



Společnosti 2K se tento stereotyp podařilo konečně nabourat, ovšem asi trochu jinak, než si představovali. Jejich čerstvé NBA 2K20 totiž vzbuzuje spousty vášní, protože vyšlo ve značně neuspokojivém stavu. Hra je prakticky k nerozeznání od minulého dílu, přesto je plná chyb a bugů. Autoři se dokonce dopustili obrovského faux pas tím, že ani nezměnili ikonku procesu u PC verze (jako první si toho povšiml magazín Kotaku). Speciální kapitolou jsou pak mikrotransakce, které ze hry do značné míry dělají pay 2 win záležitost, což ovšem po kasínovém traileru (psali jsme tady) není až tak veliké překvapení.

Dopady těchto přešlapů jsou ovšem z marketingového hlediska katastrofické. Hashtag #fix2K20 se dokonce na chvíli na americkém Twitteru stal tím úplně nejžhavějším, podle stránky Steam250.com je pak NBA 2K20 dokonce druhou nejhorší hrou vůbec z těch tisíců, kolik jich na Steamu je. Celkové hodnocení se propadlo na 16 %, na Metacriticu pak na ani jedné platformě (PC, Xbox One a PS4) nemá víc než 10 %.

V tomto případě se snad ani nejedná o review bombing – ono totiž přijít o několikahodinový postup kvůli hloupému bugu oprávněně naštve i ty klidnější hráče.

Profesionální recenzenti jsou ovšem mnohem smířlivější a hře se od nich víceméně dostává ryze pozitivních hodnocení s tím, že většinu problémů se časem podaří vyřešit.