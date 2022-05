Take-Two nemají v plánu přebrat po EA značku FIFA. Alespoň zatím

Nedávno oznámené ukončení téměř třicetileté spolupráce mezi herním vydavatelstvím Electronic Arts a fotbalovou organizací FIFA nebylo úplně překvapivé, spekulovalo se o něm nejpozději ode dne, kdy se na veřejnost dostala informace, že slavná licence vyjde na rovnou miliardu dolarů na čtyři roky. Letošní ročník slavné série tak bude tím posledním, který Electronic Arts vydají, poté svoji hru přejmenují na EA Sports FC (více viz náš článek).

Z větší konkurence mohou hráči jen profitovat.

Prezident FIFA Gianni Infantino se ovšem nechal slyšet, že slavné jméno rádi poskytnou jiným zájemcům, a tak se okamžitě vyrojila spoustu spekulací, kdo by se této těžké úlohy mohlo zhostit. Vedle Konami, které má již dlouhodobě rozjetou vlastní sérii Pro Evolution Soccer (nedávno přejmenovanou na eFootball), se nejpravděpodobněji jevilo Takr-Two. Nejenže mají díky Grand Theft Auto a mobilní divizi Zynga dostatek prostředků, aby si něco podobného mohli dovolit, navíc už mají díky sérii NBA 2K se sportovními hrami bohaté zkušenosti.

Série NBA 2K nemá kvůli přílišnému důrazu na mikrotransakce mezi hráči nejlepší pověst.

Podle magazínu IGN ovšem šéf společnosti Strauss Zelnick ve výročním reportu pro investory podobné teorie uťal. „Rozhodně máme zájem o rozšíření našich možností v oblasti sportu a FIFA má skvělou značku a neuvěřitelný vliv, ale v současné době nemáme v plánu o tom diskutovat,“ zaznělo prý doslova.

Samozřejmě výraz „v současné době“ dává jisté možnosti do budoucna, ovšem vzhledem k tomu, jak dlouho by vývoj vlastní hry prakticky od píky zabral, je nepravděpodobné, že bychom se příští rok dočkali něčeho jako FIFA 2K24. Jestli je to dobrá zpráva, nebo ne, už necháme fanouškům k posouzení, vzhledem k tomu, jak Take-Two takřka vyděračsky monetizují svůj basketbal (viz náš článek), se přikláníme spíše k první variantě.